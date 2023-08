Klinik får nye ejere: Indehaver gennem 34 år sælger til ansatte

Lene Reeberg Nielsen etablerede for 34 år siden FysioDanmark Brønderslev for 34 år siden, men nu har hun besluttet at sælge klinikken.

Fra 1. september overtager Claus Asmussen Hou og Kim Vinther Pedersen klinikken på Nordens Allé.

Claus Asmussen Hou og Kim Vinther Pedersen medbringer en bred baggrund samt stor erfaring inden for fysioterapi og rehabilitering. Begge har været ansat i klinikken i 13 år.

For 34 år siden blev klinikken etableret - nu er der ejerskifte. Foto: FysioDanmark Brønderslev

Visionen for fremtiden er at fortsætte den høje standard af fysioterapi, rehabilitering, behandling samt superviseret træning, oplyser de nye ejere i en pressemeddelelse.

- Det har været spændende og udfordrende at være fysioterapeut og ejer af FysioDanmark Brønderslev gennem 34 år - og jeg er stolt over det, vi har opnået. Jeg er overbevist om, at Claus Asmussen Hou og Kim Vinther Pedersen er de rette personer til at tage over og videreføre vores fokus på kvalitet og engagement, siger Lene Reeberg Nielsen.

Fra Claus Asmussen Hou og Kim Vinther Pedersen lyder det:

- Vi ser frem til at arbejde tæt sammen med vores dygtige personale for at sikre den bedst mulige behandling og træning af vores patienter. Vores mål er at bygge videre på det solide fundament, som Lene Reeberg Nielsen har lagt, og samtidig introducere nye innovative tilgange til klinikken.