Klitgaard så hellere nålestik

BRØNDERSLEV:De nye restriktioner i syv nordjyske kommuner har også åbnet for mange spørgsmål. Det mærker Brønderslevs borgmester, Mikael Klitgaard (V), som dagen derpå oplever, at især spørgsmål om kritiske arbejdsfunktioner på tværs af kommunegrænserne, trænger sig på hos kommunens borgere.

- Der er virkelig nogle gråzoner her. En hjemmehjælper kan krydse grænsen for at passe en ældre borger, men er det fx. kritisk, når en landmand har brug for en smed til at reparere et fodringsanlæg? Det er sådan nogle spørgsmål vi sidder med op til halsen, og som vi savner klare svar på. Men vi må jo også opfordre til, at folk bruger deres sunde fornuft siger Mikael Klitgaard.

Der blev ikke helt lyttet nok

Da han torsdag formiddag var til virtuelt møde med regeringen og de øvrige nordjyske borgmester om de kommende restriktioner oplevede han, at der blev lyttet.

- Det var et meget konstruktivt møde og en god dialog med bl.a. sundhedsministeren, fortæller Mikael Klitgaard.

Han havde imidlertid nogle ønsker, som ikke kom med, da de endelige restriktioner blev meldt ud af statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag aften.

- I stedet for konsekvent at lukke kommunegrænserne, havde jeg hellere set målrettede nålestik-operationer med isolation af de borgere, der har haft kontakt med minkfarmene. Vi så jo i Dronninglund i september, at en koncentreret indsats kan lykkes at inddæmme smitten i et mindre område, siger Mikael Klitgaard.

Borgmesteren er imidlertid fortrøsningsfuld i forhold til at skolerne, og de restriktioner, der træder i kraft mandag.

- Vi fik en masse erfaringer i foråret, og det er i høj grad de ting, der skal iværksættes igen. Det skal nok køre, siger Mikael Klitgaard, der ikke kan afvise, at der undervejs kan komme skærpede lokale restriktioner på kommunens skoler

Mikael Klitgaard er imidlertid også lettet over, at der ikke er skærpede restriktioner i forhold til ældre på plejecentrene.

- Det er helt klart erhvervslivet, som bliver ramt hårdest af det her, og det som bekymrer mig mest, siger Mikael Klitgaard.