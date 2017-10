Kloakarbejde i Asaa koster købmanden kunder

ASAA: - Sæbyvej blev spærret allerede i juni og er det endnu. Allerede efter den første uge kunne vi mærke det. Omsætningen var gået ned med 10%.

Købmand Thomas Nymann er efterhånden godt træt af Brønderslev Kommunes langvarige kloakarbejde. Første gang var for to år siden, og det var også særdeles slemt for handlen. - Det gjorde faktisk, at bageren på Sæbyvej måtte lukke definitivt, supplerer Thomas.

- Det her er sidste stade af den såkaldte seperatkloakering, og det skal selvfølgelig laves, er jeg helt indforstået med. Men kan det virkeligt passe, at der skal gå så lang tid med det? Kunne man ikke arbejde noget hurtigere. Hvis det var i udkanten af byen, gjorde det ikke så meget, men her i byens centrale strøg burde man tage mere hensyn.

Det er især de kunder, som normalt kommer nordfra (Voersaa, Søraa, Lyngsaa), som er begyndt at finde andre indkøbssteder, som kan være Sæby, Agersted og Dronninglund. De bliver på grund af den lange periode vant til det nye indkøbssted, og så kan Thomas få svært ved at få dem tilbage som kunder, når arbejdet på Sæbyvej engang bliver færdigt.

- Det må være muligt at intensivere arbejdet og sætte hastigheden op. Jeg har f.eks. lagt mærke til, at man om fredagen slutter kl. 12. Det må siges at være tidligt at holde weekend, og det er kun et enkelt eksempel på projektets langsommelighed. Om aftenen plejer der at være en del liv på torvet i Asaa, men nu er der helt dødt, og det er næsten et symbol på situationen her i byen i disse tider, slutter en frustreret købmand.