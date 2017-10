Klokken falder i slag

BRØNDERSLEV: Når rådhusuret nytårsaften ringer, falder klokken også i slag for Brønderslev Privatskole.

Men om champagnepropperne skal springe hos medlemmer af arbejdsgruppen eller om det er gravøl, der kommer på bordet, skulle gerne være afgjort lidt forinden.

Selv om der kun kom otte forældre til et informationsmøde torsdag aften, lever håbet om at skole-projektet kan realiseres, videre.

- Der har været stor forhånds-interesse og mange har sagt, at de vil have elever på en kommende Brønderslev Privatskole, så det er da lidt skuffende, at der ikke kommer flere, siger Tine Schroll fra arbejdsgruppen.

De fremmødte fik dog indmeldelsesblanketter med hjem, og de lovede at tale skolens sag over for andre potentielle forældre til privatskolen.

- Får vi blot de første tilmeldinger i hus, skal der nok komme flere. Det kan dog ikke hjælpe, at alle er afventende, så får vi jo ikke nogen skole.

Skolemøblerne har skolen fået gratis fra en skole i Nørresundby, og der ligger allerede flere ansøgere fra kommende lærere.

- Så nu mangler vi blot lokaler og elever, siger Tine Schroll.

Arbejdsgruppen har kigget på mulige byggegrunde til en nyopført skole, og studeret eksisterende bygninger, men der er ikke fundet hverken grund eller egnede bygninger.

- Politistationen indgår nu i et andet projekt, og Tygelsgade-centret er ikke egnet, da der ikke er udenomsareal.