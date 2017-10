MELHOLT: Lørdag aften modtog Nordjyllands Politi i to omgange anmeldelser om, at der blev skudt fyrværkeri af på Melholt-kanten. En patrulje kørte afsted for at kigge på sagen, men måtte vende snuden hjem igen uden at have oplevet hverken brag eller lysglimt. Fyrværkeri må kun fyres af fra 27. december til og med 1. januar - med mindre man får en særlig tilladelse til at skyde det af ved anden lejlighed.