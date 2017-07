Knallerttyv legede gemmeleg

FLAUENSKJOLD: På Tylstrupvej kørte en bilist tirsdag bag en knallert, der kørte noget underligt. Bilisten valgte at ringe til vagtcentralen og oplyse nummeret på knallerten, der hurtigt viste sig at være stjålet. Da patruljen rykkede ud forsøgte vedkommende at smide knallerten fra sig og gemme sig, men han blev hurtigt fundet af politiet igen. Der var tale om en 32-årig mand fra Aalborg, der er en gammel kending hos Nordjyllands Politi. Manden blev sigtet for tyveriet.