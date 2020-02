To kvinder anholdt: Knivstikkeri på gård ved Præstbro - 29-årig såret

PRÆSTBRO:Nordjyllands Politi har siden tidligt mandag morgen været massivt til stede på en gård ved Præstbro.

Gården er afspærret med politibånd og efterforskere i blå kitler har lavet undersøgelser på gården.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 06.26 om knivstikkeriet på landejendommen på Præstbrovej 111 nord for Dronninglund.

Da politiet kort efter ankom til stedet, kunne betjentene konstatere, at en 29-årig mand var blevet stukket med kniv. Den sårede mand blev øjeblikkeligt kørt til Aalborg Universitetshospital – og han er efter en operation erklæret uden for livsfare, oplyser Nordjyllands Politi.

Politiet har hele mandag været i færd med et omfattende efterforskningsarbejde, oplyser lederen af politiets efterforskning, vicepolitiinspektør Frank Olsen.

- Vores arbejde består nu i at få dokumenteret, hvad der er sket før, under og efter knivstikkeriet. Derfor vil man kunne se en del politiet i området resten af dagen, siger Frank Olsen.

Derfor var politiet da også i området omkring adressen Præstbrovej 111 hele mandagen, og først henunder aften begyndte teknikere og efterforskere at forlade ejendommen nær Præstbro.Politiets efterforskere og tekniske personale har foretaget undersøgelser af gerningsstedet samt sikret forskellige spor til sagen.

Desuden foretager politiets efterforskere afhøringer af forskellige personer, der var til stede i forbindelse med knivstikkeriet eller på anden måde har tilknytning til adressen.

Hurtig anholdelse

Foreløbig har politiets efterforskningsskridt mandag formiddag ført til, at to personer er blevet anholdt i forbindelse med sagen. Først blev en 26-årig kvinde anholdt klokken 09.35 tæt på gerningsstedet. Derpå blev en 32-årig kvinde klokken 11.10 anholdt.

- Vi har sigtet begge kvinder for drabsforsøg, siger Frank Olsen.

Derudover eftersøger politiet en 36-årig dansk mand. Politiet kender identiteten på ham, og Frank Olsen opfordrer derfor den 36-årige til at melde sig til politiet.

- Ellers går vi ud med efterlysning med navn og billede, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

De to kvinder, den 29-årige, der blev stukket med kniv, og den 36-årige mand, der foreløbig efterlyses, har en relation til hinanden, fastslår vicepolitiinspektøren.

- Vi er ikke fuldstændig klare på, hvordan de relationer er. For vi har endnu ikke haft mulighed for at afhøre den forurettede 29-årige mand, siger Frank Olsen.

På spørgsmålet om opgøret er narkorelateret, svarer videpolitiinspektøren:

- Vi har ikke noget klart motiv til knivstikkeriet endnu. Det er noget, som vores efterforskning skal påvise, lyder det fra Frank Olsen, der bekræfter, at mindst en af de fire personer i sagen er kendt af politiet i forvejen.

De to anholdte kvinder vil blive fremstillet grundlovsforhør ved Retten i Hjørring sigtet for drabsforsøg. Her vil politiet begære dørlukning af hensynet til efterforskningen - specielt hvis den 36-årige fortsat er på fri fod tirsdag formiddag.