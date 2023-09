Koranafbrænding og flere slagsmål prægede fest

Besøgstallet var fremragende, og der var meget, der gik rigtigt godt ved årets udgave af markedet i Brønderslev.

Men undervejs blev der også kastet en gevaldig skygge over arrangementet. Lørdag aften udviklede festen omkring det store markedstelt sig tilsyneladende ganske ubehageligt, for knytnæverne sad løst.

Samtidig var oplevelsen hos markedets sikkerhedsvagter, at en stor del af politiets ressourcer var optaget af en koran-afbrænding udenfor markedspladsen. Det fortæller markedsformand Carsten Overgaard.

- Specielt lørdag aften havde vi desværre betydeligt mere ballade, end vi plejer at have. Fra vores folk har jeg forstået det sådan, at der var 11 episoder.

Ifølge markedsformand Carsten Overgaard kan det meget vel blive nødvendigt at øge antallet af sikkerhedsvagter næste år. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Markedets sikkerhedsvagter havde dermed særdeles meget at se til.

- Jeg skal ikke kunne sige, om der var ballade, fordi politiet var væk i nogle timer. Og jeg skal heller ikke blande mig i politiets prioriteringer. Men vi havde rigtigt meget ballade lige præcis i den periode.

Slagsmålene giver anledning til en evaluering hos arrangørerne af markedet - og i øvrigt også en henvendelse til Nordjyllands Politi.

- Vi skal have noget dialog med politiet for at finde ud af, hvordan vi håndterer det her bedst muligt, siger Carsten Overgaard.

- Der var betydeligt flere slagsmål end normalt, og vi er selvfølgelig opmærksomme på, at det skal være bedre til næste år. Vi skal formentlig have nogle flere vagter og dermed noget mere sikkerhed, siger Carsten Overgaard.

Afbrænding trak mange ressourcer

Hos Nordjyllands Politi bliver det bekræftet, at der var en koran-afbrænding udenfor markedspladsen i Brønderslev. Her havde politiinspektør Claus Danø det operative ansvar.

- Vi havde lørdag aften ved 22-tiden fået anmeldt en demonstration. Og på den baggrund valgte vi at lave en politiindsats deroppe, siger han.

Claus Danø har ikke mulighed for at oplyse, hvor mange betjente der var involveret i operationen.

- Men det krævede lidt mere end normalt. Så meget kan jeg da sige, tilføjer han.

Koranafbrændingen blev foretaget af en islamkritisk gruppering - og optrinnet førte efterhånden til, at en større gruppe af unge markedsgæster ønskede at få fat i de personer, der stod bag afbrændingen.

- Der var mange mennesker - og også mange berusede mennesker. Situationen udviklede sig i løbet af et par timer på en måde, hvor der blev mere og mere uro omkring demonstrationen. Det blev vi til sidst nødt til at håndtere, så det gjorde vi efter bedste evne, fortæller Claus Danø.

Nordjyske har set en video fra afslutningen på demonstrationen. Her fører et flaskekast mod islamkritikerne til, at en betragtelig mængde politibetjente - med hunde i snor - får folkemængden gennet væk.

- Og så får vi aftalt med demonstrationsansøgeren, at det er bedst, at de fortrækker, forklarer Claus Danø.

Ifølge Claus Danø var der vel at mærke ingen vold i forbindelse med den tilspidsede situation.

Uro på pladsen

I løbet af de timer, hvor den dramatiske situation udspillede sig udenfor markedspladsen, var der altså også ballade indenfor. I og omkring det proppede markedstelt havde vagterne som nævnt en oplevelse af, at der var særdeles mange slagsmål.

Hos Nordjyllands Politi er det dog tilsyneladende ikke mange af episoderne, der er blevet noteret. Det fortæller politikommissær Michael Karstenskov, der blot har registreret en enkelt udrykning til markedspladsen lørdag aften. Det er klokken 22.10.

- Vi får en melding om tumult på markedet. Og der er tilsyneladende en større gruppering, hvor der er optræk til slagsmål, siger Michael Karstenskov.

- Vi er forholdsvis hurtigt fremme med en patrulje, og da vi når frem, er der faktisk kommet ro på igen, fortæller han.

- Men tiden inden en udrykning når frem, den kan jo godt føles lang for dem, der anmelder en episode.

Med hensyn til oplevelsen af de mange voldsepisoder så opfordrer Michael Karstenskov folk til at henvende sig.

- Hvis man har hørt eller set, at der er sket noget, så vil vi meget gerne have besked om det.

Michael Karstenskov fortæller, at Nordjyllands Politi blot har lavet en enkelt anholdelse i forbindelse med markedet i Brønderslev.