Købmand sælger populær pølsevogn, men er slet ikke færdig som pølsemand: Her er hans nye indkøb

ASAA:Det har givet vældig stor opmærksomhed på de sociale medier, at Spar-købmand i Asaa, Thomas Nymann Geller, har sat sin pølsevogn til salg. Der bliver skrevet flittigt i kommentarspor, og folk tagger hinanden - og der er også en del, der er reelt interesserede i en mulig fremtid som pølsemand m/k.

- Det er jo helt vildt. Efter at Nordjyske smed den på, har jeg ikke lavet andet end at skrive med folk. Den er ikke handlet endnu, men mange er interesserede, fortæller Thomas Nymann Geller.

Pølsevognen har stået foran Spar i Asaa, hvor Thomas Nymann Geller selv var pølsemand i begyndelsen og senere ansatte en til at være det.

- Den har haft åbent fredag og ved særlige events, og så har vi taget ud med den til runde fødselsdage og konfirmationer, fortæller Thomas Nymann Geller.

Men salget sker ikke fordi, Thomas Nymann Geller er færdig som pølsemand.

Tværtimod.

Ny, eldrevet model

Thomas Nymann Geller har nemlig købt en ny pølsevogn, og denne gang er det en eldrevet model, og det giver flere muligheder.

- Den er bygget på en el-ladbil med en pølsevognskasse bagpå. Alt i vognen kører på gasflasker, både stegeplaner og de varme brød. Et batteri styrer al belysning, forklarer Thomas Nymann Geller.

Asaa får en ny, topmoderne eldrevet pølsevogn - den er en del af en el-ladbil, og den skal ikke bruge en stikkontakt for at fyre op under pølserne. Foto: Thomas Nymann Geller

Og det er smart - så kan han nemlig åbne pølsevognen uden at være afhængig af at få strøm. Når de er ude til forskellige begivenheder og byfester, så kan de bare køre hen og holde der.

- Planen er, at vi vil køre lidt rundt i byen. Det gjorde vi også under corona, hvor jeg købte den i 2021. Der havde vi stor succes med ja tak tilbud på sodavand, og så sagde en kunde, at der bare manglede en pølsevogn udenfor, så var det ligesom at være ved Otto Duborg ved grænsen, fortæller Thomas Nymann Geller, der ikke var sen til at gribe den bold:

- Det skulle prøves.

Altså fik Asaa en pølsevogn foran Spar, og Thomas Nymann Geller oplever, at det kan noget - ikke kun på grund af de gode pølser.

- Jeg håber, at nogle vælger Spar, fordi de også kan få en hotdog, siger købmanden, der godt kan lide at gøre noget anderledes og skille sig ud fra, hvad andre gør.

Denne pølsevogn er til salg - og der er stor interesse for den. Foto: Thomas Nymann Geller

- Vi kan noget andet ved os, og det er fedt men den opbakning, der er. Om sommeren er der en del turister ude ved os, og det er klart, der sælger man nogle pølser foran sin butik. Men om vinteren er der lige så mange, det er fordi det er så stor lokal opbakning.

Pølsevogn med muligheder

Men den nye, eldrevne pølsevogn tænkte Thomas Nymann Geller, at han ville få en mere tidssvarende pølsevogn, der kører på grøn strøm. Og det kan måske også åbne nye muligheder.

- Det kunne jo være, der var nogle bilhandlere, det syntes, det var sjovt, at der stod en eldrevet pølsevogn foran, hvis de skal sælge elbiler, foreslår han.

Der er dog en begrænsning den ny pølsevognsbil: Den kan kun køre 30 kilometer i timen.

- Den kan jo ikke køre til København. Og hvis man skal til Frederikshavn en tur, så skal man køre hjemmefra i god tid og alliere sig med nogen om en ladning, siger Thomas Nymann Geller med smil i stemmen.

Den gamle pølsevogn sælges med alt i udstyr, herunder friturer, stegepander, pølsekar, køleskab og pølsetænger.