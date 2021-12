Købmandens gave til hele byen: - Vi kan også skabe lys i mørket ude på landet

ASAA:Det er ikke kun Salling og de store shoppingcentre, der kan præstere julebelysning i topklasse.

- Vi kan også ude på landet, fastslår Spar-købmand Thomas Nymann Geller i Asaa.

Sidste år brugte han i første omgang knap 70.000 kroner på at starte udsmykningen på sidebygningen til sin købmandsforretning. Og i år gik han så "all in" og købte lys for yderligere godt 130.000 kroner for at få købmandsbutikken til at ligne en stor julegave.

- Og det er da også en slags gave til folk i byen. Sidste år under nedlukningen og lige siden har vi haft en sindssyg flot vækst her i butikken. Vi har virkelig kunnet mærke en stor opbakning blandt byens og egnens befolkning. Folk har lagt deres indkøb i den lokale forretning, og det har vi kunnet mærke. Så nu giver vi dem lidt tilbage. Folk får noget flot at kigge på, og det ser jo fantastisk ud, smiler købmanden.

3 Flot julebelysning på Spar butikkens facade i Asaa 19-12-2021

Ligesom når Salling tænder for deres julebelysning på Nytorv i Aalborg, var der kaldt til samling i Asaa, da Spar-købmanden indviede sin nye juleudsmykning..

- Vi havde vel omkring et par hundrede gæster til gløgg og æbleskiver, og så talte vi ellers ned i kor fra 10, før vi tændte for den nye udsmykning, fortæller Thomas Nymann Geller.

Dermed lever forretningen også op til Sparkædens motto "Spar - vi vil være en af de lokale".

Han kan i sagens natur endnu ikke sige noget om, hvad det koster i strøm at have en så stor facedeudsmykning.

- Det hele er LED-lys, og jeg har solceller på taget, så det hjælper jo lidt til, smiler købmanden.

Inspirationen til julebelysningen er kommet dels fra det selskab, der har solgt det store lysarrangement til købmanden - City Lights i Brønderslev - dels selvfølgelig fra Salling i Aalborg.

- Ja, Salling var da først med indpakningen. Men vi kan altså også herude på landet. Og det kommer op hvert år fremover, fastslår Thomas Nymann Geller.

Og det kan jo være, udsmykningen bliver yderligere udbygget til næste år, antyder købmanden.

- Vores bygning har også en langside ud mod hovedgaden gennem Asaa. Så vi kunne jo godt fortsætte hen ad den side også i samme stil, så det hele kommer til at passe sammen. Det skal der lige summes over, kommer det fra Thomas Nymann Geller.