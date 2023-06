Køer fanget i brændende lade - ejerne og naboer slukkede ilden med haveslange

SULSTED:En hurtig indsats fra ejerne og nogle hjælpsomme naboer er formentlig årsagen til, at en brand på en landejendom fredag ikke kostede syv køer livet.

Branden opstod klokken knap 16.30 på en ejendom på Ajstrup Mosevej mellem Sulsted og Hjallerup.

Det var ejendommens kvindelige ejer, der opdagede branden. Den opstod i noget halm, der lå i åbningen til en lade, hvor syv køer gik.

- Ejerne fik hurtigt tilkaldt hjælp hos naboerne, og de gik i gang med at slukke ilden med en haveslange, fortæller Per Hansen, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Samtidig blev køerne gennet i sikkerhed i en anden afdeling af laden.

Da brandfolkene fra Brønderslev nåede frem, var det en formssag at slukke de sidste flammer og gløder.

- Der var ikke meget ild, da ejeren og naboen havde sikret, at ilden ikke bredte sig, siger Per Hansen.

Ilden havde dog udviklet en del røg, og vinden blæste røgen ind i laden.

En dyrlæge måtte tilse de syv køer, der alle overlevede.

- De har ikke taget skade og har det godt. Men det kunne have set anderledes ud, hvis ikke der var handlet hurtigt, siger Per Hansen, der vurderer, at halmen har selvantændt i det tørre og varme vejr.

Skaderne på ejendommen er begrænset til sod- og røgskader.