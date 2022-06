Kokain og lidt uro på Hjallerup Marked: - Det er, hvad man kunne forvente

Hjallerup Marked er i fuld gang, og med løjerne og de mange fadøl, der bliver langet over disken, følger som regel også lidt arbejde til ordensmagten.

Lørdag formiddag melder vicepolitiinspektør Kenneth Ginnerup, Nordjyllands Politi, at der selvfølgelig er sager at tage sig af, men at det generelt ser fornuftigt ud med opførslen på Hjallerup Marked, selvom mange mennesker er samlet.

- Der har været fem sager om euforiserende stoffer. Primært er der fundet kokain og joints, oplyser Kenneth Ginnerup, som også kan fortælle, at en enkelt person blev fundet med en ulovlig kniv på sig.

Der har også været lidt uro på markedspladsen, flere er sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, og en enkelt dristede sig til at råbe "fuck jer" efter betjentene. Da han heller ikke ville efterkomme politiets anvisninger, blev han pacificeret med peberspray.

- Vi forventer jo over 200.000 mennesker til marked over de her dage. Det er selvfølgelig ærgerligt, når sagerne er der, men det er ikke et tal ud over det, vi forventede, siger vicepolitiinspektøren, som mærker, at folk i den grad opsøger markeder og andre arrangementer efter corona.

- Vi kan virkelig mærke, at der er tryk på de her udendørs markeder nu her, og vi har været spændt på, hvordan det ville blive, men der er ikke nogen sager, vi ikke havde forventet ville komme i en eller anden udstrækning.