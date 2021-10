Kolde tæer eller flere kroner: Varmeprisen stikker af for 1350 forbrugere

DRONNINGLUND:De 1350 forbrugere tilsluttet Dronninglund Fjernvarme må nu forberede sig på kolde tæer, medmindre de finder flere penge til at betale for varmen i radiatorerne.

Fjernvarmeværket har nemlig set på tallene og lagt budget for det kommende år og varsler på den baggrund prisstigninger, der vil kunne mærkes hos de fleste.

- Vi må varsle prisstigninger på baggrund af store prisstigninger på gas og el, og det bliver vi nødt til at bruge en del af, da vi ikke har kunnet opbevare energien fra vore solfangere i damlageret, som jo har været ramt af nedbrud, forklarer Svend Bøgh, formand for Dronninglund Fjernvarme.

Værket varsler på den baggrund, at prisen for at opvarme et standardhus stiger fra 13.644 kroner om året til 18.169 kroner. Ifølge varslet vil prisen for at opvarme en standardlejlighed stige fra 10.594 kroner om året til 14.344 kroner. Priserne er inkl. moms.

Dermed bliver det 4525 kroner dyrere at få varmen i et standardhus og 3750 kroner i en standardlejlighed.

På sin hjemmeside begrunder fjernvarmeværket varslet om prisstigning med kraftigt stigende gas- og elpriser kombineret med, at værket i 2021 ikke har kunnet producere solvarme.

3 Det enorme damlager har været ramt af nedbrud, og det kan nu mærkes hjemme i stuerne. Arkivfoto

Værkets store solvarmeanlæg har en stor del af tiden været tildækket på grund af nedbrud og reparation af det tilhørende damlager.

Stigning i den variable takst er på 44 pct., som omregnet svarer til en månedlig stigning på 377 kroner for et standardhus og en månedlig stigning på 313 kroner for en standardlejlighed.