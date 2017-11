Kolleger i chok efter julefrokost-skandale

BRØNDERSLEV: Kun få dage efter, det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i Vej og Park i Brønderslev Kommune har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet, er store dele af afdelingen nu sendt til tælling af en julefrokost.

Den ellers normalt festlige begivenhed gav i år alvorlige tømmermænd, idet en kvindelig medarbejder har givet udtryk for at være blevet forulempet, og to af de mandlige medarbejdere er efterfølgende blevet fyret efter en høringsfase hos kommunen.

Men det er ikke kun de direkte implicerede, der er blevet ramt. Mange af de øvrige medarbejdere fortæller, at de har det svært med at gå på arbejde lige nu og snakke med kolleger, der måske har hver deres opfattelse af, hvad der egentlig skete i forbindelse med julefrokosten.

- De er vildt berørte af sagen og dens konsekvenser og har behov for at mødes og snakke tingene igennem, fortæller den lokale formand for 3F, Per Kjeldsen.

Kommunen har ikke ønsket at fortælle, hvad der præcist er sket eller ikke sket mellem de tre implicerede, men politiet bekræfter at have modtaget en anmeldelse, som omfatter to personer.

Ifølge NORDJYSKEs oplysninger er det ikke kommunen, der er afsender.

De op mod 80 medarbejdere i Vej og Park er organiserede i forskellige fagforbund.

Kommunen må gøre noget

- Vi har op mod 50 medlemmer derude, og de er rystede og chokerede, og derfor blev jeg spurgt, om vi havde nogle lokaler, hvor de kunne mødes for at snakke uforstyrret om det skete, siger formand Per Kjeldsen, der nu opfordrer kommunen til at gå mere aktivt ind i et forløb, der kan bringe medarbejderne videre.

- Der er behov for initiativer fra højeste sted, som kan få genoprettet det gode arbejdsmiljø og arbejdsglæden, lyder opfordringen fra Per Kjeldsen.

Hos kommunen fortæller borgmester Mikael Klitgaard (V), at han er helt med på, at der nu kan være brug for en ekstra indsats.

- Vi er klar over problemerne og klar til at handle, siger Mikael Klitgaard, og kommunaldirektør Søren Steensen bakker op.

- Vil vil gerne invitere til en dialog med 3F for at undersøge, hvilke initiativer der eventuelt er brug for.