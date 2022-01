Kommentar: Det er et faresignal, når politikere ønsker at italesætte besparelser positivt

BRØNDERSLEV:Det sker ikke ofte, at man som journalist føler behov for at komme med en personlig kommentar til byrådsarbejdet. Men når det gælder Brønderslev Kommune, er tiden inde til det. For nogle politikere bevæger sig på kanten af at glemme, hvem de egentlig repræsenterer.

Politikerne sidder i byrådet for borgernes skyld.

Det ovenstående burde ikke være nødvendigt at nævne. Men det var alligevel en sælsom oplevelse at overvære, hvordan politikerne diskuterede på det første møde i den nye byrådsperiode.

Diskussion handlede om det kommunale budget. Og selv om emnet kan lyde usexet, så er det vitalt for velfærden i kommunen. Det er nemlig i budgettet, at nye indsatser kan prioriteres - eller tæppet kan trækkes væk under eksempelvis en børnehave.

Budgettet skal fastlægges i oktober - og først en måneds tid inden kender man de økonomiske rammer, der afgør, om sparekniven skal svinges. Så der er god grund til at politikerne allerede nu forbereder sig - for at undgå hovsa-besparelser i den intense forhandlingsfase.

Det betyder i år, at hvert eneste af de politiske udvalg i Brønderslev Kommune skal forberede en række besparelsesforslag på sammenlagt 0,8 procent af deres budget. Det er ikke sikkert, at forslagene bliver nødvendige at gennemføre - men så er man forberedt.

Utryghed og kritik

Ulempen er, at unødvendigt mange spareforslag ofte bringes i spil. Det giver naturligt nok utryghed - og sikkert også kritik af politikerne. For de færreste bryder sig om, når der bliver truet med lukninger, fyringer af kommunalt ansatte og nedskæringer på serviceniveauet.

- Når vi går ud med sådan noget her, så skaber det uro, sagde eksempelvis Arne M. Jensen (S) på det nævnte byrådsmøde - og udtrykte håb om at gøre processen mere smidig.

På politiker-sprog kalder man derfor spareforslagene for "omprioriterings-forslag". Og det er da også rigtigt, at man med sparekataloget i hånden får mulighed for at prioritere andre indsatser.

- Det her er først besparelser i det øjeblik, byrådet vedtager dem, sagde Peter Stecher (K) ganske rigtigt.

Men som neutral observatør kan man kun blive bekymret, når det konservative byrådsmedlem efterfølgende bedyrede følgende:

- Vi kan alle blive dygtigere til at italesætte det mere positivt.

Den opfordring gentog Peter Stecher senere i debatten, hvor han også sagde:

- Når det så er vedtaget, så kan man være uenig i processen.

Det skal understreges, at Peter Stecher langt fra var alene med den holdning. Både fra højre og til venstre på den politiske skala blev der talt om, at man skal prøve at komme så glat som muligt gennem budgetprocessen.

Og der er det i min optik bare, at kæden hopper af. For hvorfor skal besparelserne italesættes positivt? Og hvorfor skal debatten og holdningerne først have plads, når besparelserne er vedtaget?

Vitalt for demokratiet

Det er en helt vital del af demokratiet, at det er transparent - og at der gives plads til, at modsatrettede meninger.

Selvfølgelig er det utrygt, når en folkeskole foreslås lukket. Men ved en åben proces får forældre, medarbejdere og andre dog trods alt mulighed for at argumentere imod den politiske beslutning, der kan være på vej. Og måske kan de oven i købet få øje på noget, som man ikke har set fra rådhuset i Brønderslev. Alt andet end at give mulighed for debat er ikke et demokrati værdigt.

Der var heldigvis mange byrådsmedlemmer, der var tilhængere af at tage tyren ved hornene.

Mange politiske overvejelser - som eksempelvis skolelukninger - giver uro blandt borgerne. Men det bør ikke være et argument for, at politikerne holder kortene tæt til kroppen. Arkivfoto:Bente Poder

Peter H. S. Kristensen (S) rettede eksempelvis kritik af det ordtrylleri, som et omprioriteringskatalog er et udtryk for.

- Man er nødt til at være ærlig at sige, at det her er spareforslag, sagde han og henviste i samme ombæring til en tidligere nedskæring på tosprogs-området:

- Jeg tror da, at de følte, de blev ramt af en besparelse - ikke en omprioritering.

Flere var på linje med ham:

- Jeg kommer ikke til at tale positivt om noget - med mindre jeg synes, det er positivt, sagde Runa Friis Hansen (EL) eksempelvis.

- Det er aldrig nemt at lægge budget, og det vil det ikke være uanset hvilken model, man vælger, sagde Martin Bech (V) og mindede om, at man arbejder i en politisk organisation - ikke en privat virksomhed.

Ikke nem opgave

Det er på ingen måde en nem opgave at lægge et kommunalt budget - og politikerne får stort set kun kritik for den opgave, som de efter bedste evne prøver at udføre.

Men det vil være udemokratisk, hvis man gør processen mere lukket - og i øvrigt undervurderer man da i den grad også de intellektuelle evner hos indbyggerne i Brønderslev Kommune, hvis man vil angribe processen ved "italesætte den mere positivt".

Budgetprocessen er ikke perfekt på nogen måde. Men det er nok i virkeligheden lige præcis som Borgerlistens Steen Søgaard Petersen sagde:

- Vi er nødt til at komme i gang med budgettet. Og det her er nok den mindst ringe mulighed, vi har.