Kommune i stor investering: Nye gadelamper for 47 mio. kroner giver flere gevinster

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommune har afsluttet et projekt, hvor man har udskiftet 8443 gadelamper i Brønderslev Kommune og erstattet dem med nye, moderne LED-lamper. Derudover er 700 gittermaster i med luftledninger Brønderslev by udskiftet med moderne stålmaster, og ledningerne er lagt i jorden.

Samlet pris: 47 mio. kroner.

Men det svarer sig på flere parametre, fortæller Peter Stecher (K), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune.

- Det betyder, at vi får et løft på den måde, at vi får mulighed for at bidrage yderligere til den grønne omstilling og passe på klima og miljø, samtidig med at vi får noget pænt at kigge på og får en økonomisk gevinst, fortæller han.

8443 gadelamper er blevet skiftet ud med LED-lys, som sparer både penge og CO2 udledning. Foto: Henrik Louis

Energirenoveringen med LED-lamper var beregnet til at give en samlet besparelse på ca. to mio. kroner om året med de daværende priser på el. Med den seneste tids elpriser ser besparelsen ud til at blive endnu større.

- Med de stigende energipriser, vi har, betyder det rigtigt meget for driften, konstaterer Peter Stecher.

Sparer 350 tons CO2

Samtidig nedbringer energirenoveringen udledningen af CO2 med ca. 350 tons pr. år. Det svarer til elforbruget til 375 boliger.

Og så har man også fået mere lys over gaderne, fortæller Peter Stecher.

- Tidligere var man nødt til at slukke lyset i en periode. Nu er det muligt at have det tændt gennem hele natten, og det er med til at skabe tryghed, fortæller han.

De gamle lygtepæle var enten tændte eller slukkede. Her slukkede man for to tredjedele af lamperne på boligvejene om natten.

Der er investeret stort i gadelamper, men det gør godt på flere fronter, fortæller Peter Stecher. Foto: Henrik Louis

På de nye gadelamper kan man skrue ned for styrken af lyset, så de kører på reduceret blus om natten.

Peter Stecher peger også på, at LED-lamper giver et bedre lys, og at de nye lamper bidrager til øget trafiksikkerhed.

Pengene til energirenoveringen har man lånt, og lånet vil blive betalt tilbage med de penge, man sparer.