Kommune lukkede daginstitution - nu er den konkurs

BRØNDERSLEV:Det økonomiske læs er væltet i den private daginstitution Stjernestunden i Brønderslev.

Retten i Hjørring har således netop taget Stjernestunden under konkursbehandling.

At det er kommet dertil, er en direkte konsekvens af, at Brønderslev Kommune for nylig meddelte, at man havde trukket tilladelsen til at drive den private institution. Dermed blev samtlige af stedet børn sendt ud til andre børnehaver og vuggestuer.

Og på den baggrund er konkursen ikke særligt overraskende, fortæller kurator Lars Berg Dueholm.

- Her har man en økonomi, hvor man hver måned i runde tal går i nul. Man får et kommunalt tilskud og har tilsvarende udgifter - og det gør jo, at når man mister tilskuddet her fra 1. november, så har man ikke kunnet betale løn til medarbejderne. Og derfor har man så selv truffet den beslutning at indgive en konkursbegæring.

Nordjyske har mandag morgen endnu ikke haft held til at træffe den tidligere leder af Stjernestunden.

Lukket efter tid med problemer

Det var 18. oktober, at Brønderslev Kommune meddelte, at man havde valgt at trække tilskuddet til Stjernestunden. Om beslutningen sagde børne- og kulturdirektør i Brønderslev Kommune Vibeke Post Madsen ved den lejlighed følgende:

- Vi har haft skærpet tilsyn dernede fra maj måned af, og vi har forsøgt at hjælpe med guidning, og der har været møder. Men vi har ikke kunnet se tilstrækkelige skridt. Der er sket forbedring, men ikke i en grad, som er ønskelig, og derfor er vi nødt til at trække deres godkendelse.

Vibeke Post Madsen understregede samtidig, at der i stedets tilsynsrapport var en del kritik:

- Det er jo ikke bare en ting, det er et helhedsindtryk. Det har handlet om, at der har været situationer, hvor børnene har været talt hårdt til i et hårdt sprogbrug. Der har været situationer, hvor børnene har været overladt til sig selv, og der har også være farlige situationer, opsummerede Vibeke Post Madsen.

Det var i øvrigt på baggrund af 13 tilsynsbesøg, at kommunen besluttede at lukke institutionen.

Forældre undrede sig

Med til historien hører det dog, at en gruppe af forældre efterfølgende har afleveret en indsamling med 47 underskrifter til kommunen. For de kan ikke genkende det indtryk, Brønderslev Kommune har givet af institutionen. Da forældrene afleverede underskrifterne sagde Simon Conradsen fra forældregruppen sådan her til Nordjyske:

- Hvordan kan de nå til sådan en konklusion, når en samlet forældregruppe fortæller, at deres børn trives og udvikler sig og er super glade for både leder og personale? Det står i skærende kontrast til, hvor slemt det står til på papiret, fortalte han.