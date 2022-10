Kommune vil af med naturgas

BRØNDERSLEV:Regeringen har besluttet, at Danmark skal være grønnere og mere sikker, hvormed vi skal arbejde målrettet med at gøre os uafhængig af russisk gas hurtigst muligt.

Siden september har Brønderslev Kommune derfor arbejdet med at lave en varmeplan, som skal sikre en hurtig udfasning af naturgas. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Kommunen har derfor nu taget initiativ til et nyt Energiforum bestående af alle varmeværker i kommunen, elforsyningerne, Evida (gas), virksomheder med overskudsvarme samt forvaltningen.

Brønderslev kommune har entreret med ingeniørfirmaet MOE, som bistår med screening af eksisterende gas- og olieforbrug i kommunen samt afklaring af hvilke områder, der potentielt forsynes af fjernvarme og hvilke områder, der ikke kan få fjernvarme.

- Med Ruslands invasion af Ukraine og de stigende gaspriser, står det nu tydeligt klart, at vi skal gøre os uafhængig af russisk gas snarest. Og varmeplanen hænger godt sammen med arbejdet med DK 2020, som hos os hedder KlimaKlar Kommune. Energiforums arbejde skal munde ud i, at kunne fortælle alle borgere med naturgas og oliefyr om hvorvidt og hvornår, de kan blive tilsluttet fjernvarme.

- Her arbejder vi også tæt sammen med varmeværker og forsyningen, for alle gode kræfter skal i spil og alle gode idéer skal på bordet. MOE har stor erfaring med arbejdet fra andre kommuner, så vi tror, at processen er i de bedste hænder. Og i løbet af fjerde kvartal vil forbrugerne få mere at vide, lyder det fra udvalgsformand Peter Stecher (K), Teknik- og Miljøudvalget.