Kommunen lover hurtig sagsbehandling Brønderslev Kommune vil ikke stå i vejen for byggeri

BRØNDERSLEV: Brønderslev Kommune lover hurtig sagsbehandling omkring byggeri på Banegårdspladsen i Brønderslev.

- Det er ikke os, man kommer til at vente på, forsikrer borgmester Mikael Klitgaard (V).

Der er planer om at bygge butikker, kontorer og omkring 100 lejligheder.

For nogle er det et ønske at komme i gang meget hurtigt.

- Byggetilladelser og godkendelse af lokalplan kunne klares på et halvt år med Vivaldi Friplejehjem, og jeg vil skyde på, at det kan blive noget lignende med Banegårdspladsen, siger Mikael Klitgaard.

- For fire år siden blev der lavet lokalplan ret hurtigt, da byggeplanerne forelå. Nu skal der så laves en ny. Men når planerne kommer, går vi i gang, siger Mikael Klitgaard.

Han tilføjer, at der også ret hurtigt kan gives en nedrivningstilladelse til politistationen, så et projekt ikke skal vente på dette.

- Vi skal være hurtige i denne sag, siger han.