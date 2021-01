Konservativt byrådsmedlem bliver løsgænger

BRØNDERSLEV:Det ene af to konservative byrådsmedlemmer i Brønderslev Kommune har meldt sig ud af partiet. Det er den 32-årige landmand, Line Vanggaard Pedersen, som i stedet fortsætter byrådsarbejdet som løsgænger.

- Jeg har her til eftermiddag meddelt vælgerforeningsformanden her i Brønderslev Kommune, at jeg udtræder af den konservative byrådsgruppe, og melder mig ud af det Konservative Folkeparti, skriver Line Vanggaard Pedersen på sin Facebookprofil.

Den svære beslutning sker ifølge Line Vanggaard Pedersen som følge af “fyringen” i december måned.

- Jeg føler selv, jeg har gjort hvad man forventer af en kommende spidskandidat. For eksempel 10 års sommermøder, passet mit byrådsarbejde med minimum af fravær og ikke mindst præsteret både et godt folketingsvalg og kommunalvalg, skriver hun på Facebook.

Hun klandrer også partifæller for - i forbindelse med opstillingsmødet, hvor Peter Stecher blev valgt som Karsten Frederiksens efterfølger som partiets spidskandidat - at mene, at det var upassende, at en enlig mor skulle være spidskandidat.

- Om politik skal være en del af min fremtid er stadigvæk under overvejelse. Men fortsætter helt sikkert denne valgperiode ud, det er jeg valgt til, skriver Line Vanggaard Pedersen på Fabook.