Kræftsyg kvinde kæmper for at bevare sit ben

BRØNDERSLEV: - Jeg ville ikke miste mit højre ben.

Det siger sælger Pia Haaning fra Brønderslev, 42 år, der i 2015 blev ramt af en yderst sjælden kræftform.

Hun deltager i initiativet "Kalender for Livet", hvor der sælges en 2018-kalender til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Det er 12 kvinder, Sild’li Ladies, der har produceret kalenderen. Alle 12 kvinder er påvirket af kræft på den ene eller anden måde.

Sjælden kræftsygdom

Pia Haaning er den eneste i Danmark, der lider af denne kræftform. Der findes endnu ingen andre behandlingsmuligheder i sygehusvæsenet end at fjerne benet. Derfor er Pia Haaning gået alternative veje.

Hun sagde nej til, at lægerne skulle fjerne hendes ene ben ved hoften.

- Jeg ville ikke miste mit ben. Og jeg vil heller ikke miste livet, siger hun.

Pia Haaning har i stedet valgt at søge til en alternativ behandler.

- Én af mine styrker er min store kærlighed til livet. Der er noget, som jeg skal lære, og det er der en mening med. Alle mennesker kommer ud for udfordringer i livet. Det gælder ikke kun i forhold til kræft og sygdom generelt. Det værste er ensomheden, og mange har berøringsangst. Man tror, at man tager hensyn ved ikke at spørge til det. Det handler måske om folks egen angst.

Pia Haaning er meget åben om sin sygdom.

- Jeg får ny energi, når jeg er åben, og positiv energi betyder alt. Det er "god medicin" mod ensomhed og depression. Glæden skal frem, for det er så vigtigt at nyde livet.

Svulsten skrumpede

- Jeg skulle kun have haft ét ben i dag, på grund af svulsten i mit højre ben. Men den er blevet mindre, stik imod lægernes forventninger, fortæller Pia Haaning.

Mellem to scanninger var svulsten svundet fire centimeter, og det overraskede lægerne.

- Jeg måtte så indrømme, at jeg var gået til en alternativ behandler.

- Min mission er, at jeg vil være den første i verden, der bliver rask af denne sygdom, fastslår Pia Haaning.