Kræmmere står i kø for at komme til Brønderslev Marked - se hvad du kan forvente i år

BRØNDERSLEV:Det trækker op til Brønderslev Marked, og kræmmerne står nærmest i kø for at få lov til at få en stand på årets marked - i en grad, så man har været nødt til at oprette venteliste.

- Der er alt udsolgt. Vi er i den rigtigt positive situation, at vi har rigtig mange på venteliste, og hvis nogen ikke møder ind, så tager vi dem ind, der står på ventelisten, fortæller Michael Wittrup fra markedsudvalget.

Der er ikke mulighed for at udvide med flere kræmmere.

- Alle pladser er i brug, konstaterer Michael Wittrup, der er rigtig glad for kræmmerne.

- De kræmmere, vi har på markedet, er virkelig noget, der gør vores marked attraktivt med alle de kræmmerstande, der er. Et marked består af lige dele underholdning, kræmmere, tivoli og aktiviteter om aftenen. De ting til sammen gør, at vi har et godt familiemarked, og det er ligesom dét, vi kører det hele på. Det skal være en oplevelse for hele familien. Vi er rigtigt tilfredse med, at vores kræmmerstande er udsolgt, siger Michael Wittrup, der tror, at den store interesse måske kan hænge sammen med, at Brønderslev Marked havde et rigtigt godt år sidste år.

- Vi havde et fantastisk marked sidste år, og jeg tror, det smitter af på forskellige ting.

Særligt år sidste år

Sidste år var et særligt år, da de andre markeder var blevet aflyst på grund af corona. Men da Brønderslev Marked ligger lige i begyndelsen af september, nåede restriktionerne at blive lempet lige før Brønderslev Marked. Og tilmed var vejret strålende.

Der var mange markedsgæster på Brønderslev Marked sidste år. Arkivfoto: Henrik Bo

Brønderslev Marked 2021 blev et rekordår med rigtig mange mennesker på pladsen. Det store markedstelt blev sågar tørlagt for øl ud på natten lørdag.

- Vi var faktisk nogle af de allerførste i hele Danmark, der kunne åbne op. Jeg tror ikke, vi kan lave det samme i år, det skal vi ikke forvente. Men vi kan stadig godt forvente at få et marked, der er større end gennemsnittet af tidligere år, lyder vurderingen fra Michael Wittrup.

Han peger på, at man sidste på grund af situationen fik nogle gæster, der måske ikke ellers plejer at tage til Brønderslev. Og de kan måske finde på at komme igen i år.

- Vi håber på, at nogle af dem syntes, det var meget sjovt at komme til Brønderslev. Vi er meget glade for dem, der er her hvert eneste år, men vi er også glade for at kunne vise det til nogen udefra. Vi forventer ikke samme tryk som sidste år, nu har der jo været mange markeder efterfølgende, det bliver nok et mere normalt marked, men det er også meget fint, siger Michael Wittrup.

Kandis er klar

Lige nu er markedsudvalget mest optaget af de opgaver, der ligger i forbindelse med markedsføring af markedet. De har også været ude at sætte store skilte op ved indfaldsvejene.

Programmet er på plads og vil blive afsløret 17. august, dog kan Michael Wittrup allerede nu godt afsløre, at Kandis spiller som traditionen er, ligesom Fede Finn og Funny Boyz Trio er på plakaten.

Brønderslev Marked fik også sidste år fyldt telt til Kandis - Kandis kommer igen i år. Arkivfoto: Henrik Bo Arkivfoto: Henrik Bo

- Det bliver en god blanding af det gamle, der virker godt, og nogle nye ting, fortæller Michael Wittrup.

Omkring 20. august går de frivillige i gang med at mærke pladsen op, og siden vil telte og andre ting blive sat op, så man er klar til årets marked, der finder sted 2. til 5. september, begge dage inklusiv.