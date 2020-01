Krista og Hans Risagers Fond uddeler nytårsgaver til initiativer og projekter i Brønderslev

BRØNDERSLEV:I alt ti initiativer og projekter i Brønderslev får en kærkommen nytårsgave, der skal være med til at skabe udvikling til gavn og glæde for byens borgere.

Det er Krista og Hans Risagers Fond, der i denne omgang har uddelt legater og donationer for i alt 465.000 kroner.

- Vi er glade for den store interesse, som mange lokale foreninger, enkeltpersoner og projekter har vist for Krista og Hans Risagers Fond. Vi har modtaget i alt 33 ansøgninger i denne uddelingsrunde, og der er søgt om legater for mere end tre millioner kroner, hvilket vidner om stor idérigdom og virkelyst i det lokale foreningsliv, siger Morten Larsen og Peter Larsen fra fondens bestyrelse.

Risagerfonden støtter 1. Kulturcenter i Brønderslev, Projekt Fabrikken i PN Beslag, 150.000 kr 2. Mountainbikebane med lysspor, 100.000 kr 3. Toiletvogn til lokale foreninger i Brønderslev, 100.000 kr 4. Skolebasket for folkeskolens 1.-5. klasser, 50.000 kr 5. Lydstudie i Ungdomshuset, 25.000 kr 6. Kirkens Korshær, til opstart af klub for udsatte unge, 15.000 kr 7. Vendsyssel Biavlerforening, bifamilier, 10.000 kr 8. Den Runde Pavillon, teleskop-multistige, 8000 kr 9. Legat til Malthe Toft Høj, DGI-gymnastiktur til Thailand, 5000 kr 10. Natteravnene i Brønderslev, sweatshirts, 2000 kr

Den største donation er på 150.000 kroner, der går til et nyt kulturhus i Brønderslev, nemlig Projekt Fabrikken i PN-Beslags bygninger i Nørregade, hvor Brønderslev Amatør Scene planlægger at flytte ind og indrette de tomme industribygninger til en ny central kultur- og fritidsbastion. Pengene skal ikke gå til mursten, men til en forundersøgelse, der skal være med til at sikre projektets fremdrift.

- Vi ser et stort potentiale i realisering af Projekt Fabrikken i PN Beslags ikoniske bygninger, der rummer hele Brønderslevs DNA, og som alle i byen kender, og de fleste har et forhold til. Vi håber, der vil være opbakning til at virkeliggøre dette visionære projekt og derved skabe et unikt kulturcenter i Brønderslev. Og med Rhododendronparken som nærmeste nabo vil der også være basis for spændende samarbejder omkring nye events, fortæller Morten Larsen, og Peter Larsen supplerer:

- Ideen med at samle mange aktiviteter i ét hus vil give stedet dynamik og mange brugere. En smeltedigel med masser af kreative aktiviteter døgnet rundt, og som ud over BAS kunne være hjemsted for idrætsforeninger, kunstnere, musikere, iværksættere, socialøkonomiske virksomheder, museer, biograf, cafe, events, udstillinger og konferener.

Lys øger sikkerhed

Et andet projekt, der får støtte i den høje ende, er etableringen af en mountainbikebane med integreret lysspor. Her får Brønderslev Ungdomsskole 100.000 kroner til at udbygge deres nuværende bane, som alle kan bruge helt gratis. Pengene skal blandt andet bruges til at skabe mere synlighed om banen og sikre bedre belysning og beplantning.

- Vi håber, at mountainbikebanen kan blive et nyt samlingssted i Brønderslev for byens børn og unge, hvor de kan øve sig i at køre på mountainbike og øve færdigheder under sikre forhold. Derudover vil banen selvfølgelig også kunne benyttes af de lokale foreninger i byen, nybegyndere og andre nysgerrige, siger Morten Larsen.

Krista og Hans Risagers Fond har ud over de ti legater og donationer også valgt at reservere et større beløb til, at der på den nye Banegårdsplads kan skabes plads for aktivitet, fællesskab, leg og ophold for byens børn og unge. Det kan være i form af en skøjtebane, multibane, streetsport og lignende, og de nærmere detaljer om dette aftales mellem fonden, midtbyrådet og kommunen i løbet af 2020.

Fonden uddeler legater igen i 2020, og næste ansøgningsfrist er 1. november 2020.