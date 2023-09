Vinhandler er fældet af skattegæld: - Det er smerteligt

"Det er med sorg og beklagelse, at jeg skriver dette opslag. Men min kære butik og jeg er blevet erklæret konkurs af Skat".

Sådan skriver Kristian Jepsen i et Facebook-opslag. Siden november 2010 har han drevet Vinspecialisten i Brønderslev.

- Jeg har det meget mærkeligt. Nu sidder jeg her på en torsdag morgen - hvor jeg for første gang i 13 år ikke skal på arbejde, siger Kristian Jepsen i kølvandet på den triste udmelding til Nordjyske.

- Det er jo smerteligt at være i den her situation, fordi jeg har brugt 13 år på at opbygge et godt og tillidsfuldt forhold til utroligt mange mennesker. Så når jeg nu skal give slip på det hele, er det både sørgeligt og også lidt surrealistisk.

Skattegæld knækkede ham

Årsagen til konkursen er som nævnt en skattegæld. Og baggrunden for at skattegælden kunne komme ud af kontrol, forklarer Kristian Jepsen sådan her:

- Når man er selvstændig og fattes penge, så kan man godt komme til at undlade at betale skat - fordi man gerne vil betale andre (kreditorer, red.) før dem.

Ifølge Kristian Jepsen var Skat i en årrække ikke aktiv i forhold til at inddrive gælden. Og derfor "gled gælden bare i baggrunden", forklarer han.

- Når man er selvstændig og fattes penge, så kan man godt komme til at undlade at betale skat - fordi man gerne vil betale andre før dem, siger Kristian Jepsen. Arkivfoto: Henrik Louis

Men for nogle få år siden tog Skat for alvor fat på det økonomiske mellemværende - og Kristian Jepsen blev derfor mødt med et krav om en tilbagebetaling.

- Når sådan en skattegæld får lov at ligge i næsten ti år, så bliver den faktisk rigtig, rigtig stor med de renter, de kører. Jeg har taget tre år, hvor jeg har hældt mange penge ned i det her hul. Men det var ikke nok, siger Kristian Jepsen.

Lørdag 2. september fik Kristian Jepsen derfor et varsel om en konkursbegæring fra Gældsstyrelsen. Efter at have konsulteret både bank og revisor stod det dog klart, at der ikke var meget at gøre. Så nu er han erklæret personligt konkurs.

Midt i nedturen så er han dog opløftet over at læse de mange medfølende og varme kommentarer, som han har mødt på baggrund af sin Facebook-udmelding om konkursen.

- Det har jo været meget, meget rørende at læse alle kommentarerne, siger Kristian Jepsen.

Endnu har han intet bud på, hvad han skal arbejde med fremover.

- Nu skal jeg først lige igennem sådan en personlig konkurs. Jeg skal af med min butik og mit hus, og så står jeg så med bar røv. Og så må jeg derefter finde ud af, hvad jeg skal.