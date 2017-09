Kritikken forstummet

ØSTER BRØNDERSLEV: Kritikken er helt forstummet omkring Elmevej i Øster Brønderslev. På et borgermøde i Samlingshuset i Øster Brønderslev var der masser af rosende ord omkring den ny 2 - 1 vej.

Der er dog problemer med, hvem der skal vige ved byporten, hvor der kun er plads til én bil ad gangen. Men svaret var, at det er den bil, der er tættest på indsnævringen, der må køre først.

Ligeledes var der bilister, der mener, at oversigtsforholdene ved Engvejs udmunding i Elmevej er dårlige. Bilister fortalte, at de skal et stykke ud på kørebanen, for at konstatere, om der er fri bane.

Det blev også påpeget, at det er slut med køer i myldretiden med den nye vej.

På grund af de positive resultater med Elmevej, var der forslag fremme om, at også Hvilshøjvej skal være en 2 - 1 vej.

Det er noget af det, der nu skal arbejdes videre med.

Der var også forslag om et fodgængerfelt på Hvilshøjvej af hensyn til de børn, der krydser Hvilshøjvej på vej til skole.

Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), sagde, at politiet er imod nye fodgængerfelter.

- De giver en falsk tryghed, er politiets begrundelse. Undersøgelser viser, at der er 26 procent større risiko for at blive kørt ned i et forgængerfelt, i forhold til, hvor der ikke er fodgængerfelt, forklarede Karsten Frederiksen.

Der arbejdes med et omfattende stiprojekt for Øster Brønderslev, som skal forbinde byen.