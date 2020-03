Kritisk funktion kører: Mennesker med akut behov for metadon-behandling kan få møde

BRØNDERSLEV:Selv om store dele af det offentlige er lukket ned på grund af risiko for corona-smitte, så kan borgere med akut behov for at komme i f.eks. metadon-behandling stadig få hjælp i Rusmiddelcentret, fortæller afdelingsleder Rikke Hessel Sørensen.

- Vi har kontakt med mellem 25 og 30 i behandling. Det meste af kontakten foregår nu på telefon, og det fungerer faktisk fint, siger Rikke Hessel Sørensen.

Der er dog situationer, hvor det er nødvendigt at mødes.

Det er en kritisk funktion, som skal opretholdes. Men vi tager alle de nødvendige forholdsregler med at holde afstand og spritte af Afdelingsleder, Rusmiddelcentret Brønderslev, Rikke Hessel Sørensen

- Hvis man skal begynde i f.eks. metadonbehandling, skal der ske en undersøgelse og samtale med en af vores lægekonsulenter først. Det er en kritisk funktion, som skal opretholdes. Men vi tager alle de nødvendige forholdsregler med at holde afstand og spritte af, fortæller Rikke Hessel Sørensen.

Hun er ikke bekendt med, at der skulle være problemer med at få udleveret eller afhentet metadon på apotekerne, men er det tilfældet, opfordrer hun til, at man kontakter Rusmiddelcentret.