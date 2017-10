Krolf i lyn og torden

BRØNDERSLEV: Kraftig regn, lyn og torden kunne ikke standse godt 100 krolfspillere, der deltog i Ny Thorup mesterskaberne i Ny Thorup Krolfklub.

Det var tredje gang Frank Busk åbnede krolfbanerne for krolfspillere fra hele Nordjylland, der dystede.

Der blev spillet på fire baner med hver 12 huller, og deltagerne skulle gennem et noget sumpet skovområde, men de var klædt på til regn og rusk.

Klar vinder blev hos damerne Kirsten Fonager fra Krudtuglerne i Brønderslev, der klarede banerne på 149 slag, og der var lang afstand til de nærmeste konkurrenter.

Hos herrerne var det Torben Grods fra Hjørring Krolf, der løb med pokalen på kun 143 slag.

Kirsten Fonager har spillet krolf i syv år, og i 2015 deltog hun i danmarksmesterskaberne. Hun spillede oprindeligt golf, men en veninde lokkede hende med til krolf.

- Og så var jeg solgt. Det er et rigtigt hyggeligt spil, siger hun.

Marie Kjærgaard fra Brønderslev er forholdsvis ny inden for krolfsporten.

- Jeg har spillet i halvandet år, men synes det er et sjovt spil, og det er altid spændende at være sammen med andre mennesker, siger hun.

For at spillerne i Ny Thorup Krolfklub ikke skulle have fortrinsstilling, havde Frank Busk et par dage forinden ændret på banerne.

Fra spillere var der stor ros for banerne. Der er et meget forskelligt terræn med blomsterhave, urtehave, fritgående grise og skov på det forholdsvis lille område, Ny Thorup Krolfklub omfatter. Der er ni baner, der kan spilles på, men mesterskaberne blev afviklet på de fire.

Arrangøren Frank Busk er netop vendt hjem fra danmarksmesterskaberne i Smørum, hvor han blev nummer fire. Han vandt regionsmesterskabet i Nordjylland, men måtte se sine overmænd på Sjælland.

Heller ikke Hallund Krolf, der deltog i danmarksmesterskaberne for hold kom hjem med en titel.

Men en danmarksmester var at finde blandt deltagerne i Ny Thorup Mesterskaberne. Det er Ellen Bertelsen fra Østerild Seniorklub, der vandt danmarksmesterskaber for kvinder i Smørum.