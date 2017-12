Krudt på skinner

BRØNDERSLEV: Krudt for kulturen. Det er navnet på et tiltag i Brønderslev Amatør Scene.

Her er 25 frivillige i sving mellem jul og nytår for at skaffe penge til kulturen gennem salg af fyrværkeri.

Fyrværkeri-salget er en vigtig indtægtskilde for BAS, der har store udgifter til BASaren.

- Men det har også stor social betydning for vi BASser, fortæller Martin Østergaard Pedersen fra BAS.

Når man kommer ind i BASaren bugner det med fyrværkeri. Men det er kun attrapper. Der er ikke et gram krudt i det udstillede fyrværkeri.

En lille mængde af fyrværkeriet opbevares i en container i gården bag BAS, og den er spærret af. Den større mængde findes på et fjernlager hos Sørens Køreskole.

Der kræves et ADR-bevis (farligt gods) for at transportere fyrværkeriet mellem fjernlageret og BAS. Men det har Carsten Vadsager, der i det daglige kører med farligt gods, så han kørte i pendulfart.

En walkie-talkie-forbindelse er uundværlig i en sådan situation.

BAS er efterhånden blevet så avanceret, at den moderne it-teknologi er taget i brug i et nyudviklet ordresystem.

Et bedre flow

Når en kunde bestiller fyrværkeri, tastes det ind på en iPad, hvorefter processen kører automatisk videre til runnere og kassepersonale.

- Det giver et bedre, hurtigere og mere overskueligt flow i hele butikken, fortæller Martin Østergaard Pedersen.

- Og så holdes der samtidig styr på lagerbeholdningen. Når lageret ved BASaren er i bund, skal der hentes på fjernlageret, fortæller Marin Østergaard Pedersen.

Det er BASser, der har udviklet programmet, nemlig Jens Lund, Jimmy Bent Jensen og Jesper Juhl.

Efter ulykken i Seest blev reglerne omkring håndtering af fyrværkeri strammet meget, så hvert år har vi folk på kursus i transport og håndtering af fyrværkeri, og derudover har vi et uvildigt sikkerhedsfirma tilknyttet, som hjælper os med at forstå love og regler.

Martin Østergaard Pedersen fortæller, at kunderne godt kan li’ at komme ind i et varmt lokale.

- Det er en tradition for mange, at de skal om af BASaren.

Krudt og popcorn

I år er sortimentet udvidet betydeligt, blandt andet inden for spøg- og skæmt-artikler.

- Og så serveres der oven i købet popcorn til alle kunder, som når der vises film i BASbio.

I aftes var der demonstration af fyrværkeri i Hedelunds-anlægget. Det var en uddannet fyrværker, Jens Klemmensen, der tændte ild til de mange lunter.

Der er åbent lige til nytårsaften. 1. januar ryddes der op for at gøre plads til andre aktiviteter.

Når nu de mange BASser er i sving, sælges der også billetter til 2018-arrangementerne. Der er blandt andet et omfattende koncertprogram.

- Og den første lørdag i januar holder vi nytårsaften for vores medlemmer. Oven på en uge, hvor nogen næsten har boet i BASaren, er der ikke mange kræfter tilbage, når vi når til søndag 31. december om aftenen, siger Martin Østergaard Pedersen med et grin.