Krybskytter på spil i Østvendsyssel

ØSTVENDSYSSEL: Krybskytter er på spil i Østvendsyssel. Jægere har konstateret mindst tre tilfælde, hvor hjorte er nedlagt i fredningsperioden.

Der er ved Dorfgade ved Dorf fundet en blodplet og slæbespor i et skovområde.

- Alt tyder på, at dyret er slæbt hen til en bil, fortæller Jan Steen fra Midt- og Østvendsyssel Hjortelaug.

I Ørum-området er der konstateret to tilfælde. I det ene tilfælde er der fundet et helt dyr med en riffelkugle.

Jan Steen fortæller til NORDJYSKE, at det tyder på, at dyret er anskudt og er løbet væk, inden det et stykke væk er faldet dødt om.

I det tredje tilfælde er dyret parteret på stedet, og kun ben og skind er efterladt.

- Vi har flere meldinger om, at der høres skud i aften- og nattetimerne i dette område, fortæller Jan Steen.

- Det ville være godt, om vi fik stoppet krybskytteriet. Så derfor opfordrer vi alle til at være opmærksomme på mistænkelig opførsel i området.

Jan Steen tror ikke, det er organiserede jægere, der er på spil.

- Vi forstår ikke, at krybskytteri er nødvendigt, for der bliver skudt en del råvildt, og mange har forbindelse til jægere, hvor det kan skaffes på legal vis.

Østvendsyssel er for tiden rig på råvildt og dåvildt, blandt andet efter udsætningen af dådyr gennem en halv snes år. De er alene blevet til mellem 400 og 600 i Østvendsyssel.

Episoderne har alle været inden for få dage, og altså i en periode, hvor det ikke er tilladt at skyde råvildt.