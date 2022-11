Nu anklages grillbar-ejer også for svindel af kunder

BRØNDERSLEV:Adskillige kunder er rasende over, at de har mistet betydelige beløb efter at have købt mad i den nu lukkede grillbar Ædedolken i Vestergade i Brønderslev.

- Det er jo ren svindel, lyder det fra en af kunderne Hans-Peter Nielsen fra Brønderslev.

Han havde bestilt julemad til 20 gæster til 19. november, hvor han fejrede sin 65-års fødselsdag. Hans-Peter Nielsen havde betalt forud og samtidig betalt i alt 2000 kroner i depositum for de fire varmekasser, som maden blev leveret i. Han ville så få pengene tilbage, når han afleverede kasserne.

Noget af maden kunne ikke leveres, så der blev aftalt et afslag i prisen på 800 kroner, som Hans-Peter Nielsen kunne få samtidig med, at han fik sit depositum tilbage.

- Da jeg kom derned søndag for at aflevere varmekasserne, fik jeg en forklaring om, at han ikke kunne overføre på mobilepay, så han bad om mit betalingskort, så han kunne sætte pengene ind der, fortæller Hans-Peter Nielsen.

Han fik først tjekket sin konto et par dage senere, og kunne konstatere, at han ikke havde fået de i alt 2800 kroner ind på kontoen. Der var i stedet hævet yderligere 2000 kroner på kontoen.

- Jeg har altså mistet 4800 kroner, som han reelt har stjålet fra mig, siger Hans-Peter Nielsen, som har anmeldt sagen til politiet.

Ædedolken i Brønderslev lukkede i sidste uge. Foto: Bente Poder

Han er langt fra den eneste, der har oplevet det nummer. Der er nu oprettet en facebook-gruppe for kunder, der er blevet snydt på grillbaren. Gruppen har 26 medlemmer

En af dem er Iben Bundgaard:

- Jeg havde bestilt mad til to arrangementer i sidste uge. Han insisterede på at få hele betalingen på forhånd, og jeg betalte også depositum for varmekasser. Der blev også efterfølgende hævet penge på min konto. Det har nu kostet mig i alt kroner 3500 kroner, fortæller Iben Bundgaard.

Hun har flere gange været i telefonisk kontakt med ejeren Marius Flytkjær, men han henviser til, at hun er velkommen til at sende ham en mail.

Kender ikke til anklager om svindel

Det er nu lykkedes Nordjyske at få Marius Flytkjær til at svare på en række spørgsmål, bl.a. til anklagerne om svindel:

- Jeg kender ikke til anklager om svindel mod kunders dankort. Vi har refunderet beløbene via vores udenlandske kortudbyder, og jeg er i dialog med vores kortudbyder for at se, hvad der er sket. Jeg har ikke beholdt pengene, svarer Marius Flytkjær i en mail.

Han har nu også har valgt at beklage sin truende adfærd overfor tidligere ansatte på grillbaren.

Flere ansatte har modtaget erstatningskrav og er blevet truet med, at de vil blive afhentet af politiet, fordi de - efter grillbarejerens mening - har misligholdt deres kontrakter.

Claus Hansen har været ansat hos Ædedolken i Brønderslev. Foto: Martin Damgård

- Jeg er ked af, hvis nogen har oplevet mig som ubehagelig, skriver Marius Flytkjær.

Nordjyllands Politi bekræfter overfor Nordjyske, at de har modtaget en stribe anmeldelser mod Ædedolken, og i fogedretten er der også en sag på vej om manglende betaling til en leverandør.

Fisken til de stjerneskud, som Ædedolken med succes har solgt, siden Marius Flytkjær overtog grillbaren i sommer, er leveret af fiskehandler Klaus Anker Jensen, der har forretningen Fisk er Godt i Hjørring.

Han har imidlertid ikke set en krone for de alt 150 kilo panerede fiskefileter, som han har leveret til Ædedolken.

- Han skylder mig 17.000 kroner, som jeg nu har stævnet ham for. Min tålmodighed er opbrugt, og jeg har hele tiden undret mig over, at han har kunnet sælge de stjerneskud til 49 kroner, siger Klaus Anker Jensen.

- Det er rigtigt, jeg skylder nogle penge til Fisk er Godt, som jeg ikke har kunnet betale. Jeg har forsøgt at lave afdragsordning med dem, men de havde da allerede sendt den til inkasso. Økonomien har været presset siden opstart, svarer Marius Flytkjær.

Fagforeningen 3F har stævnet grillbarejeren for i alt 81.000 kroner for manglende løn til de ansatte, og på den baggrund ventes der også at blive indgivet en konkursbegæring mod Ædedolken.