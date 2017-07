Kunder til kamp for afholdte købmænd

BRØNDERSLEV: - Rema skal ikke bare fyre vores afholdte købmand. Det siger Birgitte Hasselgaard og Nina Hvid Jakobsen, der en stor del af weekenden samlede underskrifter til fordel for den opsagte købmand i Brønderslev.

De samlede 745 underskrifter, og der er ligeledes 168, der har skrevet under elektronisk.

- Vi fortsætter kampen efter det gode resultat, siger Birgitte Hasselgaard og Nina Hvid Jakobsen.

Underskrifterne sendes til Rema1000 topledelse.

I forvejen er der nu over 1000, der er medlemmer af facebook-gruppen "Vi vil beholde Torben og Mikkel i vores Rema1000 Brønderslev".

Det er Birgitte Hasselgaard, der har taget initiativ til facebook-gruppen.

Baggrunden er, at Rema1000 efter 15 år ikke har forlænget aftalen med købmand Torben Holst Konrup. Det betyder, at souschef Mikkel Holst heller ikke har ønsket at fortsætte. De to har kørt parløb gennem 20 år og etablerede for 15 år siden Rema1000 i Brønderslev.

Da det kom frem i offentligheden, gik kunderne til kamp. Flere trofaste kunder undrer sig over beslutningen, når de to købmænd er så afholdte.

Ifølge hvad der er skrevet på facebook-siden, har masser af kunder haft en god oplevelse. Det hedder, at butikken er ren og pæn, og der er en fremragende ledelse, der altid møder kunderne med et smil.

Ifølge de to købmand har de ikke fået nogen decideret forklaring på, at aftalen ikke forlænges.

Nina Hvid Jakobsen har været i kontakt med topledelsen, der er noget overraskede over den reaktion, der er kommet.

De to købmænd har allerede fået flere jobtilbud.