Genbrug er et hit: Kunderne bliver yngre og yngre

BRØNDERSLEV:Selv om genbrugsbølgen efterhånden har nogle år på bagen, er interessen for at købe genbrug ikke blevet mindre ... i hvert fald ikke hvis man spørger Åse Jensen, der er en af de fire frivillige i Røde Kors Genbrugsbutikken i Brønderslev, som sørger for at koordinere de godt 30 frivilliges indsats i butikken.

- Lopper er stadig stort, så enkelt kan det siges. Og vi får flere og flere yngre kunder, som både køber tøj og nips. Men vi gør også meget ud af, at butikken er indbydende, og at vi har gode ting til salg, siger Åse Jensen, som forventer, at interessen stadig vil stige.

- Vi er inde i en bølge, hvor det er moderigtigt at handle og leve bæredygtigt. Og det er godt for vores genbrugsbutik, siger hun.

Røde Kors-butikken sælger kun tøj og nips. Møbler er fravalgt af flere årsager.

- Dels har vi ikke plads, og dels skulle vi så have frivillige, der kunne løfte rundt på møblerne ... og det har vi ikke, siger Åse Jensen, som altid er på udkig efter nye frivillige til butikken.

- Generelt kører butikken fint. Vi er altid tre på arbejde i to hold hver dag, men vi er jo ikke helt unge længere, så derfor søger vi konstant nye kræfter, siger hun.