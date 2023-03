Kunne ikke se storbrand 100 meter væk: Blev evakueret mens konen måtte køre hunde i sikkerhed

DRONNINGLUND:I den lille landsby Dorf Kirkeby - mellem Dronninglund og Flauenskjold - med knap en snes huse måtte flere af indbyggerne tilbringe en del af natten i politiets mandskabsvogn.

Omkring klokken 21.45 tirsdag aften modtog politiet en anmeldelse om brand i et hus på Storskovvej i landsbyen.

Ikke langt derfra var John Johnsen på vej i seng, men han ville dog lige lukke en af hundene ud i haven.

- Der var helt tykt af røg udenfor, så jeg tænkte, at det måske var skorstenen og gik derfor ud på den anden side af huset for at kigge. Der var røgen dog endnu tykkere, og her var lugten også rigtig slem, fortæller John Johnsen torsdag morgen.

Han opfattede ikke, at der var ild i huset, der stort set er nabo til John Johnsen.

- Jeg kunne ikke se op til enden af vejen. Det var først, da jeg kunne se blå blink igennem røgen, at jeg fandt ud af, at der var brand mindre end 100 meter væk, siger han.

Syv huse evakueret

Kort tid efter, kom der en brandmand iført maske og sagde, at alle i huset skulle vækkes, være klædt varmt på og klar til at blive evakueret.

- Min datter og svigersøn var også hjemme, så de blev vækket og kort tid efter kom en brandmand og sagde, at vi skulle følge med, siger John Johnsen, der fortæller, at de tre fulgte med og holdt lommetørklæder for munden.

Beboerne fra de syv huse i Dorf Kirkeby, der ligger vest for det brændende hus blev ført op til kirken, der dog var låst.

- Så stod vi der, indtil der kom et "salatfad", som vi kunne sidde i, siger han.

- Det var selvfølgelig en speciel oplevelse, men vi blev løbende orienteret om, hvad der skete og havde det helt fint, siger han.

Hunde kørt udenfor byen

I første omgang var John Johnsons kone blevet tilbage i huset for at passe på parrets fem hunde og to hundehvalpe.

- Politiet spurgte, om alle var ude af bygningerne. Da jeg sagde, at min kone og vores hunde var tilbage, gik brandfolkene derned.

- Vi var lidt i tvivl om, hvad vi skulle gøre, men min kone fik hundene og hvalpene flyttet ud i bilen, og så kørte hun udenfor byen, hvor de så opholdt sig, siger John Johnson.

Hele familien samt hunde og hundehvalpe kom tilbage til huset efter en god times tid.

- Det var jo lidt svært at falde i søvn, siger John Johnsen, der fortæller, at han torsdag morgen stadig kunne lugte røg i Dorf Kirkeby, ligesom der lå et lag af aske på bilen og andre overflader.

- Der har virkelig været en voldsom brand, siger han.

Da han kørte på arbejde onsdag formiddag, var brandfolkene stadig i gang med efterslukningen.

Ingen kom til skade under branden, men en beboer i det brændende hus blev kørt til undersøgelse for røgforgiftning.

Politiet har endnu ikke slået fast, hvad der er årsagen til branden.

Beredskabet havde slukket branden og var klar til at køre hjem onsdag omkring klokken 10.30.

Tilbage i Dorf Kirkeby står kun ydervæggene af huset tilbage.

Til salg siden september

Huset på Storskovvej har været til salg siden september sidste år.

Salgsprisen var i første omgang sat til 485.000 kroner, men efter nedsættelser på 100.000 kroner i henholdsvis november og januar stod salgsprisen onsdag aften til 285.000 kroner

EDC Danebo i Dronninglund betegner huset - med et boligareal på 110 kvadratmeter - som "hånd­vær­ker­til­bud med en lav kva­drat­me­ter­pris", og "muligheden for at sætte dit eget præg på boligen".