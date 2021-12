Kvinde blev overfaldet i tog

BRØNDERSLEV:En 50-årig mand sidder tirsdag morgen anholdt, efter han sent mandag aften overfaldt en kvinde i et tog på vej nordpå fra Nørresundby. Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi. Overfaldet blev anmeldt klokken 22.27.

Manden var påvirket og undervejs i toget mod Brønderslev havde kvinden henvendt sig til ham for at få ham til at opføre sig ordentligt, men den henvendelse tog han altså ikke godt imod. I stedet overfaldt han kvinden med slag og spark - hun slap dog relativt uskadt fysisk fra overfaldet, siger Jesper Sørensen.

Da toget nåede til Brønderslev stod ordensmagten klar til at hente den voldelige mand, der blev anholdt. I løbet af tirsdag skal politiets jurister tage stilling til, om man vil fremstille ham i et grundlovsforhør og begære ham varetægtsfængslet, eller om han skal løslades, når man er færdig med at afhøre ham.