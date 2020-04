Kvinde fik kraniebrud: Kæresten slog hende i hovedet med et bordben

BRØNDERSLEV:En 40-årig mand fra Brønderslev er blevet idømt 10 måneders fængsel for at have slået sin kæreste i hovedet med et bordben, så hun fik kraniebrud.

Det oplyser anklager Torben Kauffmann.

Den grove vold skete 28. januar i parret hjem i Brønderslev. Efter retssagen er det fortsat uklart, hvad der udløste volden, men det er formentlig sket i forbindelse med druk, fortæller anklageren.

I Retten i Hjørring kunne den 40-årige ikke huske ret meget fra voldsepisoden, men den 58-årige kæreste forklarede, at hun var blevet slået med bordbenet.

Det stemte også overens med det fund, politiet gjorde i parrets hjem, hvor der blev fundet et bordben med blod på.