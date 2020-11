Kvinde indrømmede narkosalg, da politiet kom på besøg

BRØNDERSLEV:En 56-årig kvinde fik onsdag besøg af Nordjyllands Politi, efter de havde modtaget et tip om, at kvinden solgte narko fra sin bopæl i Brønderslev.

Politiet ransagede derfor kvindens hjem, og her var der gevinst. Der blev fundet 98 gram amfetamin hos den 56-årige.

Det oplyser politikommissær Peter Skovbak.

Kvinden blev derfor sigtet for efter straffelovens bestemmelse om besiddelse af narko med henblik på videresalg.

Og det forsøgte den 56-årige heller ikke at bortforklare. Hun erkendte, at amfetaminen netop var til at sælge ud af, fortæller Peter Skovbak.