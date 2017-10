Overfaldt samlever med kniv

HJØRRING: En diskussion mellem et par førte til, at en 41-årig kvinde fra Grønland endte med at tildele sin mandlige samlever flere slag på kroppen, slog ham med en kniv i hovedet samt stak ham med kniven i maven og brystregionen, hvilket bragte ham i livsfare.

Det blev hun onsdag kendt skyldig i ved Retten i Hjørring, oplyser anklager Anders Koukoumis.

Kunne ikke huske episoden

Den brutale vold fandt sted om natten i parrets fælles hjem i Brønderslev 15. marts i år.

Den 41-årige kvinde havde i retten ikke en forklaring på, hvad der var sket.

- Hun forklarede, at hun havde indtaget meget alkohol, så hun havde ikke den store erindring om episoden, siger anklager Anders Koukoumis og oplyser, at hun nægtede sig skyldig i dette forhold.

Fik punkteret en lunge

Kvinden blev desuden kendt skyldig i en voldsepisode mod samme samlever tilbage i september 2015 i deres fælles hjem i Grønland.

Her sparkede og/eller trampede den 41-årige kvinde sin samlever på kroppen og i hovedet, hvilket blandt andet medførte, at han fik punkteret en lunge og brækkede tre ribben.

Også denne episode kunne kvinden ikke huske og nægtede sig skyldig, fortæller anklager Anders Koukoumis.

Retten i Hjørring idømte den 41-årige en straf på et år og ni måneders ubetinget fængsel, og kvinden ubad sig betænkningstid i forhold til, om hun vil anke dommen til landsretten.

Ifølge anklageren har kvinden siddet varetægtsfængslet, siden hun blev anholdt 15. marts i år, og hun er fortsat fængslet.