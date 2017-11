Kvinder vil til orde

BRØNDERSLEV: Der er ikke mange kvinder i lokalpolitik i Brønderslev. Det har gruppe kvinder sat sig for at gøre noget ved.

De seks byrådskandidater for Socialdemokratiet, Lene Hansen, Lene Søndergaard, Betina B. Kjeldsen, Karen Strandfelt, Emilie Pedersen og Jane Hvas samt den lokale regionsrådskandidat, Jette Ramskov, har alle valgt at slå sig sammen, for at slå et slag for flere kvinder i politik.

Forleden var de syv kvinder samlet på Café Kox i Brønderslev, for netop at tale for, at flere kvinder kommer ind i politik.

- I dag er kun 22 procent af byrådets medlemmer kvinder. Men vi er bestemt ikke en minoritetsgruppe. Vi er faktiskhalvdelen, lyder det fra lærer Karen Strandfelt. Det må vi gøre noget ved.

Alenemor

Lene Hansen, tidligere borgmester og tidligere folketingsmedlem, mener, at kvinder kan gøre en forskel i politik.

- Vis er anderledes på nogle ting end mænd, mener hun.

- Når vi spørger kvinder, om de kunne tænke sig at gå ind i politik, får vi tit det svar, at det kan de ikke, mens de har børn.

Jette Ramskov: - Jeg var alene med min datter på 12 år, da jeg gik ind i politik. Hun har været med til mange møder og flere byrådsmøder.

- Hvis man vil, kan man nok få plads i en travl hverdag, mener Jette Ramskov.

Karen Strandfelt var kun syv år, da hun første gang kom til et politisk møde, og hun mindes, at hun har mødt Anker Jørgensen og Per Hækkerup.

Lene Hansen bemærker, at hendes børn var 15 og 19 år, da hun valgte en politisk karriere.

Betina B. Kjeldsen, der er én af de yngste kandidater, siger, at hun først nu, hvor børnene er store, har prioriteret at gå ind i politik.

- Nu mener jeg, at der er plads til det. Jeg har længe ønsket det, siger hun.

Meget læsestof

Det Jane Hvas kunne tænke sig at gøre noget ved, er de mange sider papir, politikere skal sætte sig ind i.

- Der er undertiden en sag med 1000 sider. Det er alt for meget. Man skal tænke sig om, hvis man skriver mere end 100 sider.

Lene Hansen indrømmer, at der er meget at læse.

- Man er nødt til at sætte sig ind i tingene, hvis man vil blande sig i debatten. Der er selvfølgelig emner, man fordyber sig mere i end andre, mener Lene Hansen.

Jette Ramskov: - Jeg læser specielt grundigt de bilag, der følger med de sager, hvor jeg er ordfører i regionsrådet, siger hun.

Lene Søndergaard mener, at kvinder diskuterer andre emner end mænd.

- Men for mit vedkommende, interesserer det tekniske område mig også en del, bemærker hun.

Efter en snak med flere gæster ved kvindebordet, gik turen ud på gaden, for at overbevise specielt kvinder om, at de skal stemme på kvinder, for at få et byråd med en bedre fordeling mellem kvinder og mænd.