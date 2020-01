LandboNord går efter mødrene

BRØNDERSLEV:Hvis du er mor til en ung pige eller dreng med landmandsdrømme, og hvis du vil vide mere om dit barns uddannelsesmuligheder i den retning, så er hjælpen nær.

LandboNord inviterer nemlig for første gang til Mødreaften torsdag den 16. januar klokken 17.30 i lokalerne på Erhvervsparken 1 i Brønderslev. Her vil der være oplæg fra Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk om livet som landmand og om de forskellige landmandsuddannelser som for eksempel agrarøkonom eller basis-landbrugsuddannelsen. En svineavler og en kvægavler vil også fortælle om deres liv og arbejde, inden deltagerne bydes på tapas og vin.

Mødrene er målgruppen

- Det er vores erfaring, at når der skal rådgives og tages beslutninger om de unge menneskers uddannelse og fremtidige arbejdsliv, så er det ofte mødrene, der er inde i billedet. Derfor er det specifikt den målgruppe, vi har lavet dette arrangement for. Mødrene må gerne komme selv, men de må selvfølgelig også meget gerne tage deres unge dreng eller pige med, fortæller Kia Klostergaard, der er foreningskonsulent i LandboNord. Hun håber, at der til arrangementet vil komme deltagere fra det meste af Vendsyssel.

Baggrunden for tiltaget er, ifølge Kia Klostergaard, at landbruget generelt mangler arbejdskraft, og erhvervet ønsker at tiltrække unge, der vil uddanne og udvikle sig og som kan være interesserede i at overtage nogle af de eksisterende bedrifter i forbindelse med generationsskifte eller lignende.