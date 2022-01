Landkøkken i Stenum byder på hjemmelavet marmelade og meget andet

Thorupgaard Landkøkken åbnede sidste år i påsken, og her har Jane og Henrik Houen Thomsen indrettet en gårdbutik, der er fyldt med en masse forskellige varer. Der er hjemmelavet marmelade, som Jane Houen Thomsen har lavet, og om sommeren er der også kød fra de Dexterkvæg, som parret på Thorupgaard har til at gå ude på marken, men det er en sæsonvare.

Der er pt 22 af de store, rolige, sorte køer, og der kommer ofte kalve til. Der er også mange andre dyr på gården, som gæsterne på bondegårdsferie kan nyde at se på. Foto: Bente Poder

Der er også en lang række specialvarer som håndlavet pasta, smykker, lokal vin fra Nygårdsminde i Brønderslev, keramik, øl fra Løkken Bryghus, pølser, græske specialiteter, mjød, kød fra Glad Gris i Brønderslev og meget, meget mere. Og endnu mere i sæsonen, hvor der kommer ost fra Ingstrup Mejeri og kød fra Mesterslageren i Saltum til.

Jane Houen Thomsen har indrettet Thorupgaard Landkøkken med gamle møbler og hyggelig stemning. Foto: Bente Poder

Tidligere var rummet, som nu er butik, en dagligstue, og derpå blev det en café, som blev brugt af de folk, der overnatter på Thorupgaard, som også byder på bondegårdsferie med Bed and Breakfast, lejlighed og glampingtelt.

Og Landkøkkenet blev åbnet som en naturlig forlængelse af de andre ting på gården.

- Jeg syntes, det var et godt tilbud, at vores gæster kunne købe ting her, fortæller Jane Houen Thomsen om beslutningen.

- Det var også for at få lidt mere for vores eget kød og sælge lidt mere, fortæller Henrik Houen Thomsen.

De overnattende gæster og landkøkkenet kan også hænge sammen på den måde, at gæsterne køber varer med hjem fra landkøkkenet efter et ophold på Bondegårdsferie.

- Nogle smager marmeladen til morgenmad og skal lige have et glas med hjem, fortæller Henrik Houen Thomsen.

Marmeladen er lavet med håndplukkede bær på gården.

- Det er lavet som vor mor eller bedstemor lavede det, siger Jane Houen Thomsen.

Hjemmelavet marmelade er en populær vare. Foto: Bente Poder

Parret melder om god interesse for landkøkkenet.

- Mange turister har været forbi og skal ned og se, hvad det er. Der er flere turister end lokale folk, fortæller Henrik Houen Thomsen.

Parret kunne godt ønske sig flere lokale kunder, men dem kommer der også nogle af - det kan være for at købe en gavekurv eller værtindegave med varer fra butikken.

Thorupgård Landkøkken er med i samarbejdet Vendsyssel Fødevarer, som samler lokale fødevarer og gårdbutikker i Vendsyssel og det er med til at gøre, at turistene finder vej til butikken i Stenum.

- Nogle kommer hertil, fordi de kører efter det, fortæller Jane Houen Thomsen.

Andre kommer forbi, fordi de ser skiltet ved vejen.

Mjød og øl byder de også på. Foto: Bente Poder

Indretningen af butikken er sket med gamle møbler, som de havde en del af.

- Der er nogle arvestykker fra mine bedsteforældre af, fortæller Jane Houen Thomsen.

Det er mest Jane Houen Thomsen, som kunderne vil møde i butikken - men Henrik Houen Thomsen springer også til nogle gange.