Landmænd går til stålet

VENDSYSSEL: Landmænd i Vendsyssel går til stålet. Når LandboNords KvægRådgivning onsdag har årsmøde, kommer en ironman Gert Rune på besøg. Han vil give råd til, hvordan forandringer kan inspirere.

Han har redskaber til, hvordan alle kan prøve at se forandringer i et positivt lys, hvor resultaterne bliver mindre brok, mindre modstand og mere arbejdsglæde. Han giver sit bud på, hvordan vi sammen kan omfavne de mange forandringer, som vi alligevel ikke kan undgå. Temaet for dagen er "Forandringer forandrer fremtiden".

Formand for KvægUdvalget, Ole Larsen, vil fortælle om de fire årstider. Kvægrådgiver Jens Melgaard fra LandboNord fortæller om Danmarks højestydende jerseybesætning på Østerbygaard, og mælkeproducent Preben Vingborg fortæller om forandringsparathed.

Årsmødet holdes på Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.