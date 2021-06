Landmand mistede datter i traktor-ulykke - nu advarer han andre

JERSLEV:Sent tirsdag eftermiddag blev enhver forælders værste mareridt til virkelighed for svineproducent Thomas Bertram og hans kone Nicoline.

Deres datter, Marie, på bare halvandet år døde i en tragisk ulykke på en mark bag familiens gård ved Jerslev.

Til Landbrugsavisen har Thomas Bertram, der er kendt fra tv-serien "Landmand søger kærlighed", og hvor han og hustruen også mødte hinanden, ønsket at bekræfte, at han var en del af ulykken, da det var ham, der ramte datteren med sin traktor, mens han arbejdede.

- Vi har valgt at stå frem for at komme med en officiel version af ulykken for at undgå spekulationer og rygter. Ulykken skete i tirsdags, og jeg var mentalt forberedt på, at det ville komme frem, at ulykken var sket hos os, efter politiet havde skrevet på hvilken vej, ulykken var sket, siger Thomas Bertram til Landbrugsavisen.

- Vores mening med at stå frem er også at fortælle alle, at de skal passe på, når de sidder i en landbrugsmaskine, tilføjer han.

Ifølge Landbrugsavisen fortæller Thomas Bertram videre, at han er afklaret med, at datteren Marie ikke er der mere, men at han ikke er færdig med at sørge over tabet. Midt i sorgen over at have kørt hende ihjel er han trods alt glad for, at det ikke var en af deres ansatte, der havde gjort det.

Den lille pige skal begraves på onsdag i Jerslev Kirke.