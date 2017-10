Landmand overfaldt journalister og dyreværnsaktivister

BRØNDERSLEV: En 50-årig landmand fra Brønderslev er idømt 60 dages betinget fængsel for vold mod dyreaktivister og journalister fra TV2 Nord i forbindelse med tv-optagelser.

Det oplyser anklager Mikkel Holdensgaard.

Episoden fandt sted 6. oktober sidste år, hvor tv-holdet fulgte repræsentanter fra dyreværnsforeningen Alle Dyrs Ret, der mente, at landmanden vanrøgtede dyr.

Skubbede og sparkede

På landejendommen syd for Brønderslev blev stemningen hurtigt ophidset og det kom til en diskussion mellem dyreværns-folkene og landmanden.

Diskussionen endte voldeligt, da den 50-årige væltede dyreværnsaktivisten omkuld og sparkede hende, og efterfølgende væltede journalisten og tv-kameraet, så det blev ødelagt.

Landmanden forsvandt herefter fra stedet, men omkring 10 minutter senere vendte han tilbage på en traktor og kørte imod tv-holdet og dyreværnsaktivisterne.

Journalister og dyreværnsaktivister måtte springe til siden for ikke at blive ramt, men repræsentanten fra dyreværnsforeningen blev ramt på benet, fortæller Mikkel Holdensgaard.

Nægtede sig skyldig

Den 50-årige nægtede sig skyldig i Retten i Hjørring og forklarede i stedet, at det var hans opfattelse, at dyreværnsfolkene havde forsøgt at fremprovokere en handling fra hans side, men at det ikke lykkedes, fortæller Mikkel Holdensgaard.

På baggrund af tv-optagelser og vidneforklaringer fandt retten dog, at diskussionen mellem landmanden og dyreværnsaktivisterne var endt i vold, og fandt derfor den 50-årige skyldig.

Han udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.