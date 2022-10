Landsby misser muligheden for fjernvarme

BRØNDERSLEV/SERRITSLEV:Mens der rundt omkring i landsdelen er stor ivrighed for at blive koblet til fjernvarme, så ser forsøget i Serritslev ud til at måtte opgives.

Forsøget på at finde ud af, om der er interesse for fjernvarme i Serritslev har nemlig ikke vist en tilstrækkelig interesse.

I en periode har man eftersøgt forhåndstilmeldinger fra borgerne i Serritslev om tilkobling til fjernvarme - og p.t. er der således kun indkommet 48 positive tilkendegivelser.

Ifølge Brønderslev Forsyning skal der skal mindst 150 interesserede husstande til, før projektet giver mening. Forsyningen oplyser i et nyhedsbrev, at man "har ved en rådgivende ingeniør fået udarbejdet et projektforslag med gennemregnede økonomioversigter, der understøtter dette krav".

Da man altså i Serritslev ikke er kommet i nærheden af de 150 interesserede husstande, har bestyrelsen valgt at stoppe projektet.

Et alternativ til fjernvarme i Serritslev kan eventuelt være en varmepumpe.