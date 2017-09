Landsbypedellerne er populære

BRØNDERSLEV: Arbejdet hos landsbypedellerne går godt og er blevet taget godt imod fra landsbyerne og foreningerne i kommunen.

Sådan vurderes ordningens første år, efter byrådet i juni 2016 gav ordningen grønt lys.

- Det er jo en solstrålehistorie, som gavner både landsbyerne, foreningerne og de ledige, så den er vi gerne med til at forlænge, siger udvalgsformand Margit Chemnitz (V), efter fritids- og kulturudvalget nu har sagt ja til at forlænge ordningen i to år.

Landsbypedellerne modtager løbende mange og forskelligartet opgaver.

De primære opgaver har i det første år bestået i gartneropgaver og mindre håndværksopgaver, men der er også kommet administrative arbejdsopgaver ind, sådan at landsbypedellerne kan tilgodese de landsbyer eller foreninger, der har behov for administrativ hjælp, og tilgodese de personer, der har kvalifikationer indenfor administration.

Kommer godt omkring

Det drejer sig blandt andet om registrering og digitalisering på de lokalhistoriske arkiver på Klokkerholm Lokalhistoriske Arkiv og Jerslev Egnssamling.

Landsbypedellerne har været aktive med forskellige opgaver i og omkring landsbyerne Asaa, Gerå, Klokkerholm, Sterup, Dorf Mølle, Serritslev, Manna-Thise og på de kommunale lejrpladser og på naturskolen i Lunken Skov.

Sammenlagt har 60 borgere har været tilknyttet ordningen via seniorjob, nyttejob, praktik eller lignende. Der er stor søgning på opgaver til landsbypedellerne og tilfredshed med det arbejde, der bliver udført.

Lige nu er syv borgere i seniorjob tilknyttet landsbypedel-ordningen. Fem er fast tilknyttet, og yderligere to er tilknyttet i vinterhalvåret.

Ordningen med landsbypedeller er normeret til løbende at have 15 ledige borgere tilknyttet.

Det første år har der været 108 ansøgninger fra ordningens målgruppe.

- Vi i udvalget håber og tror, at ordningen får lige så stor succes i de næste to år, siger Margit Chemnitz

Ordningen med landsbypedeller skal evalueres igen i august 2019.