Landsbys nye kultursted åbner med maritim udstilling

ASAA:Lørdag 9. juli er der åbningsfernisering på kulturstedet Jernstøberiet i Asaa.

Det er udstillingen "Søsat", som der åbnes - og bag den står kunstnerparret Bjørn Kromann-Andersen og Bente Lyhne.

Arbejdstitlen på udstillingen har været ”Havnemiljø og Industrihistorie møder kunst”, og de to kunstnere tager afsæt i Jernstøberiets særlige arkitektur og det rå fiskermiljø omkring havnen i Asaa. Installationen breder sig således fra Jernstøberiet til havnen.

Kunstnerne fortæller i en pressemeddelelse følgende om deres idé:

"Udstillingen bliver en markering af kulturfabrikkens fødsel - eller søsætning. Vi vil skabe en visuel forbindelse mellem havnen og Jernstøberiet i sine nye klæder som kulturfabrik. Vi bruger maritime installationer i kunstværket – og særligt vil man bemærke, hvordan vi fylder Jernstøberiets unikke tagkonstruktion med en eksplosion af fendere og bøjer. Vi vil også pakke træerne mellem Jernstøberiet og havnen nænsomt ind i flag og reb, og dermed visuelt forbinde kunsten med havnen og det maritime miljø".

Maritime installationer er en del af udstillingen "Søsat", som kunstnerparret Bjørn Kromann-Andersen og Bente Lyhne står bag. Foto: Kim Dahl Hansen

Kurator for udstillingen - den lokale Klaus Marthinus - fik idéen til udstillingen og har gennem sit kunstnernetværk sikret, at de to etablerede Århus-kunstnere fik mulighed for at udstille i Asaa. Med Klaus Marthinus’ ord bliver kunstværket "en kulisse for de mange andre aktiviteter, der sker i huset sommeren over".

Samtidig med ferniseringen åbnes eksempelvis en udstilling om Jernstøberiets historie og det traditionsrige årlige hestevæddeløb, som har fundet sted gennem knapt 100 år. En tradition som byen er kendt for, og som er det eneste sted i Danmark man kan spille på heste i en totalisator uden for de etablerede væddeløbsbaner. I løbet af sommeren afvikles desuden andre kulturelle arrangementer.

Jernstøberiet som ramme for kunst og kultur

Jernstøberiet er en bevaringsværdig nedlagt maskinfabrik, og stedet var igennem mange år den tidligere Dronninglund Kommunes største arbejdsplads. "Brdr. Larsen, Jernstøberi & Maskinfabrik" er mest kendt for fremstilling af stationære motorer og den verdensberømte kornkværn ”Diamant”. Jernstøberiet er blevet opkøbt af Asaas borgere og er omdannet til en Fond.

Formand for Fonden Jernstøberiet, Villy Mortensen fortæller i førnævnte pressemeddelelse sådan her:

- Kunstinstallationen er vores første større arrangement i Jernstøberiet. Vi vil gerne bruge Jernstøberiet som byens kulturfabrik, hvor vi med mange forskelligartede aktiviteter og aktører kan fylde huset med kreativitet, kultur og gæster. Kunstinstallationen forbliver i Jernstøberiet frem til 10. september 2022, og vil danne kulisse for flere andre arrangementer hen over sommeren.

Jernstøberiet er som bygning helt unik og repræsenterer på smukkeste vis den industrielle bygningskultur med tøndetage. Bygningen står uspoleret og skal hen over de kommende år sikres til et bredt brug indenfor kultur og kreativitet – til gavn for byens borgere og de mange gæster, der efterhånden besøger Asaa, særligt i sommermånederne. Med en unik beliggenhed med udsigt over hav og havn, er Jernstøberiet et oplagt bindeled mellem byen og byens særlige ø-havn.