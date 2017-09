Lang byrådsdebat om budget

BRØNDERSLEV: Mere asfalt, flere penge til skolerne og mere åbenhed. Det var blandt signalerne fra politikerne, da man på et byrådsmøde onsdag aften førstebehandlede årets budget. Man skal spare 0,8 pct., og der kom et par pejlinger på, hvad de forskellige partier ønsker.

Arne M. Jensen (S) ville gerne genoprette de områder, der før har været ramt af besparelser, herunder skolen, og han refererede til et valgmøde i sidste uge.

- I sagde måske ikke direkte ja til de 34 mio., som folkeskolen halter bagud med, men det er tæt på, lød hippet til byrådskollegerne.

Han pegede også på, at man i stedet for at lukke pladser på små plejehjem lige nu i en periode, hvor der er tomme pladser, kunne bruge chancen til at renovere Margrethelund i Dronninglund. Margit Chemnitz (V) bemærkede, at det er godt at have en god kassebeholdning, så der er til uforudsete udgifter.

Karsten Frederiksen (K) påpegede, at det er vigtigt med initiativer, der fremmer bosætning.

Steen Søgaard (UP) sparkede et ønske om flere penge til asfalt på banen.

- Asfalt er et problem flere steder med huller i vejen. Det er dyrt at lappe, og det er ikke den rigtige løsning. Jeg håber, vi kan løse det problem.

Det fik opbakning fra flere sider.

- Der er veje, der faktisk ikke er asfalt på i Hjallerup. Cykelstien mellem Hjallerup og Dronninglund tør jeg ikke cykle på, hvis der er halvmørkt, sagde Eskild Sloth Andersen (S).

Henning Jørgensen (SF) medgav, at asfalt har været nedprioriteret i mange år.

- Vi må se, hvor vi kan komme hen, sagde han.

Ole Bruun (EL) bemærkede, at han ikke vil være med til at spare et sted for at give penge til et andet sted.

Jens Andersen (V) sagde, at der er vigtigt med vækst i hele kommunen - også i landdistrikterne, som han mener, der er godt gang i.

- Lad os nu gøde i den næste periode, dér hvor ting vil gro, opfordrede han.

Henning Jørgensen vil se på, om der er for mange ledere i kommunen.

- Jeg tror, der er penge i en fladere struktur, sagde han og gav som eksempel, at der i den ny skolestruktur er op til seks lag fra gulv til øverste leder.

Kritik: Åbenhed mangler

Der var fra flere sider kritik af, at der ikke har været åbne sparekataloger i år, som der ellers har været tradition for.

- Budgetprocessen i år har ikke været særlig åben. Folk savner konsekvensbeskrivelser, mente Arne M. Jensen.

Steen Søgaard var enig.

- Bestyrelser og medarbejderudvalg har ikke haft ordentlige forhold til deres høringssvar. Materialet er ikke fyldestgørende, sagde han.

Også Karsten Frederiksen var inde på det emne.

- Jeg er enig i, at der har været manglende inddragelse af borgerne og medarbejderne. Handicaprådet har haft et ekstra møde for at komme med deres mening. Det er ikke godt nok. Det tror jeg, vi gør bedre næste gang, sagde han.

- Vi laver store ord om samspil med borgerne og vedtager fancy overskrifter. Og så kan vi ikke selv leve op til dem. Det, synes jeg, er for dårligt, sagde Lars Bisgaard (S).

Margit Chemnitz mente omvendt, at det har været en god proces uden sparekataloger.

- Det har givet ro til at kunne arbejde med forslag i udvalget over længere tid. Vi ved, hvordan det er at arbejde med afdækningskataloger og hvor meget uro, det giver ved vores borgere og ansatte, sagde hun.

Byrådet arbejder videre med sagen på et budgetseminar i dag og i morgen.