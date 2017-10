Liane Løth vender hjem

BRØNDERSLEV: - Det er en stor beslutning, men den er truffet. Det siger Liane Løth fra Brønderslev, der efter ni års hjælpearbejde i Ghana, nu har valgt at flytte "hjem" til Danmark.

1. december er det ni år siden, jeg blev udsendt af From Heart to Hand. Året efter kom Ben også til, og sammen med bestyrelsen i Danmarks, udlevede vi drømmen om, at starte From Heart to Hands hjælpecenter i Ghana.

I 2010 blev Ben og jeg gift, og samme år blev organisationen også registreret i Ghana. Vi lejede det første center, og de første beboere flyttede ind, fortæller Liane Løth.

From Heart to Hand købte i 2014 en stor byggegrund, og i dag er projektet selvejet, og velfungerende med 10 beboere, og yderligere 20 familier hjælpes i deres egne hjem.

En stor familie

- Ben og jeg har undervejs fået to dejlige børn, Alfred og Ella Wilma. De er en integreret del af hjælpecenteret, hvor vi som familie i alle årerne har boet på ét værelse, og ellers delt alt andet med centerets beboere, som én stor familie.

- Ben og jeg har hver eneste dag i alle årerne, kæmpet for From Heart to Hand, og for de mange familier, som har haft brug for vores hjælp. Vi elsker projektet, og vil ikke være det foruden, for noget andet i hele verden.

- På trods af alt det gode vi har i projektet i Ghana, har vi nu valgt som familien, at vi har brug for en fremtid, som kan give os mere stabilitet og sikkerhed.

- Der er lagt utrolig mange overvejelser bag denne beslutning, som endeligt blev truffet, da vi ikke kan finde institution/skole, på et rimeligt niveau til vores børn, tilføjer Liane Løth.

- Beslutningen betyder, at vi fremover primært vil opholde os i Danmark, hvor vi kan give vores børn en tryg hverdag, uden at gå på kompromis med deres velfærd.

- From Heart to Hand vil derfor i fremtiden have en lidt anderledes struktur, men målet bliver det samme: At hjælpe ghanesiske familier i nød.

- Jeg vil i Danmark tage stor del i bestyrelsesarbejdet, og fortsat knokle for vores projekt i Ghana. Ved næste generalforsamling ønsker jeg at stille op som formand, og håber selvfølgelig på god opbakning, som altid.

Ben må blive

- Ben kan på grund af. integrationsreglerne, ikke flytte med os til Danmark. Han kan kun besøge os på turistvisum.

- Vi har accepteret denne situation, og ser den som en mulighed for, at Ben kan blive i Ghana, og oplære et nyt fantastisk personale, så centeret kan fortsætte den gode udvikling.

- Engang ude i fremtiden, vil vi så overveje vores muligheder for familiesammenføring, slutter Liane Løth.

From Heart to Hans driver en genbrugsforretning i Brønderslev, der sammen med en række donationer fra nordjyske organisationer, støtter centret i Ghana.