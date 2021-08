Arvinger raser over skulptur på Asaa Havn: Den skal destrueres

ASAA:Hun ser ellers så fin og fredeIig ud, havfrue-skulpturen på Asaa Havn. Granitskulpturen "Mod hjemve" skabt af kunstneren Palle Mørk fra Brønderslev.

Men lige nu er havfrue-skulpturen Asaa i strid modvind - og kræves fjernet og destrueret.

Den minder nemlig i påfaldende grad den verdensberømte bronzeskulptur Den Lille Havfrue på Langelinie i København. Så meget, at den er et plagiat.

Det mener arvingerne efter billedhuggeren Edvard Eriksen, skaberen af den kendte havfrue-bronzestatue i hovedstaden.

Krav: Fjernes og destrueres

Arvingerne har ophavsrettighederne til Edvard Eriksens værker og kræver, at havfrue-granitskulpturen i Asaa Havn skal fjernes og ligefrem destrueres.

Og det krav vækker harme blandt Asaas borgere.

- Folk i byen er oprørte, fortæller byrådsmedlem Hildo Rasmussen (S), en af initiativtagerne til indkøbet af granitstatuen med titlen ”Mod hjemve”.

Jubilæumsgave

Havfrue-skulpturen blev i forbindelse med et havnejubilæum indkøbt og opstillet i 2016 under overværelse af omkring 200 gæster, og den har stået på sin plads yderst på molen lige siden til stor glæde for de mange besøgende.

Men den glæde er måske snart slut.

- Jeg fik i sin tid kendskab til, at der i Brønderslev var en skulptur, som ville passe godt til havnen i Asaa. Det var en smuk havfrue, og den var til salg. Jeg havde overhovedet slet ikke i tankerne, at den lignede havfruen i København, siger Hildo Rasmussen.

- Danmark, ikke Afghanistan

Kunstneren bag - Palle Mørk - er vred over udsigten til, at hans skulptur skal tilintetgøres.

- Man truer da ikke med at ødelægge et kunstværk. Det sker i Afghanistan, men ikke i Danmark, siger han.

Palle Mørk afviser, at hans granitskulptur af en lille havfrue er plagiat - en kopi af Den Lille havfrue i København:

- Alle kunstnere har lov til at få inspiration fra andre kunstværker. Man må bare ikke kopiere, og den her er ikke en kopi. Jeg så, at der var en professor, der til TV2 Nord udtalte, at arvingerne med stor sandsynlighed ville vinde en retssag. Det skal han have lov til at mene, men jeg synes, han skulle tage hen og se den og ikke bare se på et fotografi. Skulpturen i Asaa har intet med den i København at gøre.

- Inspireret - ikke kopieret

Palle Mørk tilføjer:

- Skulpturen i Asaa har intet med den i København at gøre. Jer er interesseret i kunst, læser kunstbøger og har også set Den Lille Havfrue på Langelinie i København. Det var, da jeg gik i 9. klasse. Ellers har jeg ikke set den, og nu er jeg altså blevet 66 år. Den på Langelinie er lavet i bronze, og min er lavet i granit, så der har været noget mere arbejde med at lave min, end med den i København.

- Skulpturen i Asaa er inspireret af Den Lille Havfrue, men den er ikke en kopi. Der kan være lighedspunkter. I brevet fra arvingerne peges der således på, at der er finner, men det er der nu engang på havfruer, så det er noget pjat. Jeg tror bare, det er arvingerne, der ønsker at få flere penge i kassen, inden det er for sent, lyder det fra Palle Mørk.

Tavs havnebestyrelse

Han er utilfreds med den måde, havnebestyrelsen har håndteret sagen på.

- Det skuffer mig, at jeg kun er blevet ringet op en enkelt gang af havnens bestyrelse. Den skulle jo tage mig ind i denne sag, så vi sammen kunne få det bedste ud af den. Jeg vil gerne samarbejde, men jeg er bare ikke blevet kontaktet, siger Palle Mørk.

Formanden for havnen, Thomas Nymann Geller, har ingen kommentarer lige nu:

- Jeg har lovet bestyrelsen, at jeg ikke udtaler mig, før vi har holdt et bestyrelsesmøde på mandag. Derefter vil jeg gerne udtale mig, siger han.

Indtil videre er fremtiden stadig usikker for Asaa havns lille granit-havfrue.