Livet efter en blodprop i hjernen: Historisk stor donation til genoptræning af nordjyske patienter

BRØNDERSLEV:Nu kan nordjyske patienter, der bliver ramt af en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen, se frem til endnu bedre behandlings- og genoptræningsmuligheder.

Den private nordjyske fond Melsen Fonden har nemlig bevilget en donation på 20 mio. kroner – den største nogensinde til Regionshospital Nordjylland.

Hjerneskader og særligt stroke - hjerneblødning eller blodprop i hjernen - rammer ifølge patientforeningen Hjernesagen hver 7. dansker i løbet af livet og kan give varige mén i form af lammelse og andre neurologiske senfølger.

Når skaden er sket kommer en del af de nordjyske patienter til specialiseret genoptræning på Neuroenhed Nord i Brønderslev og Frederikshavn.

Liv der reddes skal også leves

- Den akutte behandling får patienten til at overleve. Men efterfølgende skal patienten i gang med at genvinde sit funktionsniveau. Liv der reddes, skal også leves, og med det perspektiv går vores personale på arbejde hver dag, sagde Markus Brasholt, der er afdelingschef for rehabilitering i Brønderslev og Frederikshavn ved præsentationen af donationen tirsdag formiddag.

- Den her donation kommer til at gøre en kæmpe forskel til at vi kan yde hjerneskaderehabilitering på øverste niveau for de nordjyder, der bliver ramt.

- Og en hjerneskade rammer ikke alene patienten, men hele familien - de pårørende kommer også til at nyde godt af denne donation.

Den historisk store donation skal bruges til rehabiliteringsteknologi, teknologiske hjælpemidler, døgnrytmebelysning, et nyt anlæg ved Neuroenhed Nord i Brønderslev under navnet ”Melsen Fløjen” samt til forskning.

Melsen Fløjen indrettes i den bygning, hvor lægevagten har haft til huse. Her skal der indrettes ganglaboratorium og fløjen skal udbygges med forsknings- og uddannelsesfaciliteter.

I Brønderslev er forskningen i fuld gang. Læge og projektleder Benjamin Svejgaard viser sammen med Lise-Lotte Stisager, hvordan teknologien kan hjælpe patienterne til at genvinde funktionsevnerne. Foto: Claus Søndberg

Sådan fordeles de 20 mio. kroner Rehabiliteringsteknologi, 5,6 mio. kr.

Teknologiske hjælpemidler, 500.000 kr.

Døgnrytmebelysning, 1,95 mio. kr.

Ressourcer, 2,56 mio. kr.

Forskningsudstyr til Brønderslev, 2,3 mio. kr.

Stipendiat Brønderslev - ”Melsen Stipendiat”, 2,75 mio. kr.

Anlæg Brønderslev – ”Melsen-fløjen”, 5,0 mio. kr. Melsen Fonden og Regionshospital Nordjylland VIS MERE

Bedre genoptræning og stærkere forskning

Den store donation skal blandt andet kickstarte etableringen af Center for Neuroteknologi og Rehabilitering (CNR), som bliver et helt nyt forskningscenter indenfor hjerneskadespecialiseret neuroteknologi.

Centeret er en ny satsning i samarbejde mellem Neuroenhed Nord, Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet.

"Samarbejdet skal løfte forskningsarbejdet i neuroteknologi op i nordeuropæisk klasse til gavn for både patienter, rekruttering af fagfolk og erhvervslivet", lyder det i en pressemeddelelse fra de involverede parter:

- De nye rammer ved Neuroenhed Nord giver fantastiske muligheder for udvikling og afprøvning af nye neuroteknologiske løsninger til at fremme genindlæringen af tabte motoriske funktioner efter et stroke, siger Ole Kæseler Andersen, som er prodekan for forskning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Regionsrådsformand Mads Duedahl og bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen satte deres underskrift, og hermed er 20 mio. kroner sikret til fremtidens behandling af hjerneskadepatienter. Foto: Claus Søndberg

Unikke muligheder for at hæve niveauet

Den store økonomiske håndsrækning vækker stor glæde i regionen:

- Det giver os nogle helt unikke muligheder for at hæve behandlingsniveauet for neurorehabilitering yderligere. En erhvervet hjerneskade kan have omfattende konsekvenser og ramme både unge og gamle, og derfor glæder jeg mig personligt til at følge projektet, fortæller Mads Duedahl, som er regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Hos Melsen Fonden, der blev stiftet i 2020 af boet efter afdøde Svend Melsen - tidligere ejer af Melsen Tech - glæder man sig over at kunne sætte skub i udviklingen:

- Med donationen har vi en unik mulighed for at yde økonomisk støtte til både rehabiliteringsindsatsen og forskning, hvilket er en væsentlig del af fondens fundats. Donationen er samtidig en anerkendelse af det store engagement og den velpræsenterede ambition, som vi allerede fra første indledende møde har oplevet på tæt hold, fortæller Anker Laden-Andersen, som er bestyrelsesformand i Melsen Fonden.